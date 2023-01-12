三星电子精简产品架构 或将Galaxy S24系列型号数量减少到2个

站长之家（ChinaZ.com）1月12日消息:据TheElec获悉，三星正在审查一项计划，以减少其明年推出的旗舰Galaxy S24系列的型号数量。

到目前为止，三星已经为其旗舰Galaxy S系列推出了三种型号：标准款、Plus款和Ultra款。三星通常在智能手机上市前一年开始研发。该公司计划在下个月推出Galaxy S23系列。

目前，Galaxy S24项目在内部被称为DM。它目前有两个子项目：DM1和DM3。从之前S型号的命名惯例来看，DM1可能是标准的Galaxy S24，DM3是Galaxy S24Ultra。极有可能的是，DM2是计划中的，但在之后的某个时候被废止了。

如果三星决定不为Galaxy S24系列推出Plus机型，这很可能与当前智能手机市场的状况有关。在市场已经成熟的发达国家，大多数消费者要么购买高端机型，要么购买更便宜的机型。iPhone14的Plus机型也是四款机型中最不受欢迎的，代表了这种趋势。

根据分析公司GfK的数据，2018年，智能手机的销量为147万部。这在2019年下降到13.76亿。据该公司称，在2020年，即疫情的第一年，这个数字下降到12.68亿，但在2021年略微反弹到12.9亿。去年，这一数字再次下降到12.43亿。GfK预计，今年的出货量约为12.78亿部。

同时，三星也在考虑减少其A系列（中端品牌）的机型数量。Galaxy A1、A3和A5可能会继续，但A2可能会被取消。

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