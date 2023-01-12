飞猪发文嘲讽携程抄袭：重复率高达93%

飞猪旅行在其公众号发布文章《尊敬的@携程旅游 新年快乐》，文章开头表示一觉醒来，竟然被行业老大哥肯定了!文中飞猪将自己的旅行攻略文章和携程发布的旅行攻略文章从发布时间，内容建议和特效等方面进行了全方位做了对比，疑指携程的攻略存在抄袭。以下为飞猪公众号内容：「携程旅游」昨日的推文:我们将两篇文章用查重网站比对了一下:我们建议的，也是你们建议的:我建议，也是你建议的:我们温馨提示的，也是你们温馨提示的:我们的滑动特效，也是你们的滑动特效:我们觉得的一个好的做法，也是你们觉得的一个好的做法:小编在攻略原文中