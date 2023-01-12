飞猪发文嘲讽携程抄袭：重复率高达93%

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:1月12日，飞猪在官方公众号发文《尊敬的@携程旅游 新年快乐》称，在此前发布的《手把手教你办新马泰签证，泰国最快6小时出签!|飞猪保姆级攻略》一文中，携程公众号存在抄袭行为。
飞猪表示，将自己的上述一文与携程发布的一篇推文进行了详细对比，两篇文章的重复率高达93%。
此外，飞猪还表示，该篇文章中的错别字也被携程原原本本的复制过去。
对此，携程方面暂未回应。
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飞猪旅行在其公众号发布文章《尊敬的@携程旅游 新年快乐》，文章开头表示一觉醒来，竟然被行业老大哥肯定了!文中飞猪将自己的旅行攻略文章和携程发布的旅行攻略文章从发布时间，内容建议和特效等方面进行了全方位做了对比，疑指携程的攻略存在抄袭。以下为飞猪公众号内容：「携程旅游」昨日的推文:我们将两篇文章用查重网站比对了一下:我们建议的，也是你们建议的:我建议，也是你建议的:我们温馨提示的，也是你们温馨提示的:我们的滑动特效，也是你们的滑动特效:我们觉得的一个好的做法，也是你们觉得的一个好的做法:小编在攻略原文中
凤凰网科技讯 1月12日消息，1月8日入境政策放开之后，出境游需求激增，旅游公司各家开始制作各种签证、游玩攻略。飞猪今日发布一篇名为《尊敬的@携程旅游 新年快乐》的文章，戏嘲携程抄袭飞猪相关攻略内容。携程暂未对此事做出回应。
凤凰网科技讯 1月12日消息，1月8日入境政策放开之后，出境游需求激增，旅游公司各家开始制作各种签证、游玩攻略。飞猪今日发布一篇名为《尊敬的@携程旅游 新年快乐》的文章，戏嘲携程抄袭飞猪相关攻略内容。携程暂未对此事做出回应。
1月8日消息，随着《三体》动画第六集正式上线，《三体》动画官方宣布，该剧集播放量已突破3亿。第六集上线后，部分观众们给出评价称又水”了一集，比如第6集主要描述罗辑利用面壁者身份享受生活，开F1已经够危险的了，但勉强也算合理，开战斗机可就离了大谱，整整又水了一集，而庄颜还没露面。”又水了一集，4分有望了。”等。截稿前，《三体》动画豆瓣评分人数突破10万，评分继续呈下降趋势，目前已反向”突破5分，达到了4.9分，差评率更是高到83%。不知道下一集播出后，这部剧集的豆瓣评分是否会跌至4.0。值得一提的是，虽然《三体》动?
2022年世界杯决赛将于本周末举行，但来自法国足球队的三名主力球员却图遭变故。据多家海外媒体报道，近日，法国队教练迪迪埃德尚表示，球队多名球员感染了骆驼流感，后卫于帕梅卡诺和中场球员拉比奥特已于本周早些时候被隔离，半决赛都没有参加，而替补边锋金斯利科曼现在也发烧了。德尚表示，现在是流感多发季，球员脱离了熟悉的环境，来到陌生的地方，可能导致他们的免疫系统被削弱。据了解，法国队员的训练都是在室外进行的，不过卡塔尔出于训练环境的考虑，在露天的球场上也安装了空调，而这有可能增加了病毒的传播。资料显示，骆驼流
正式上线后，广告商可以在 Microsoft Store 平台上购买广告。这些广告活动可以通过 Microsoft Advertising 平台进行管理。微软表示，Microsoft Store 刚开始投放广告，营销人员可以通过前期测试来降低单次点击成本（CPC），因此 Microsoft Store Ads 提供的广告具有竞争力。微软还表示，在一些特定市场，转化率可以高达40%。
在基础通信设备市场，华为、爱立信、诺基亚朗讯、中兴等位列全球前茅。咨询机构StrandConsult的最新数据显示，华为的5G无线接入网设备在德国的占比高达59%，甚至超过了其4G网络设备的份额57%。德国是世界级运营商德国电信、O2大本营所在。
每年1月，三星都会为其员工发放奖金，今年虽然半导体和智能手机销量下滑，但奖金依然不少。据业内人士称，三星已向高管和员工通报了公司年度激励的综合战略，作为其整体绩效激励 (OPI) 的一部分。这表明该公司想要留住员工，给团队提供巨大激励，促使他们在今年做的更好。其中，三星芯片部门将获得公司几个部门中最丰厚的奖金，相当于他们年薪的47%-50%，与前一年50%左右的OPI相似。这是因为，芯片部门仍然是三星最赚钱的业务之一，在此前一年获得了最高利润。此外，三星显示器员工的年终奖也将有大幅提升，从去年的35%增加到47-50%，与芯
努比亚新一代影像旗舰努比亚Z50，将于12月19日14:00正式发布。官方表示努比亚Z50日常续航顶到离谱，高达35.52小时，号称续航牛魔王”。作为影像旗舰，努比亚Z50系列还将采用全新的35mm定制光学系统，搭载等效进光量超1英寸的大底主摄，十分值得期待。
摩托罗拉motoX系列一直是摩托罗拉旗下旗舰级的存在，其最大的特点就是高性价比，同样的规格配置永远要比友商便宜，同价位的却又没有那么”顶“的配置。摩托罗拉motoX系列一直是机圈高配置、高性价比的代名词。要我说只要配置到位，质量有保障，价格合理，外观这些都不是大问题。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。