百度正式开启2023“好运中国年”活动 推出多种AIGC玩法

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:百度2023“好运中国年”活动日前正式启动，除了“集好运”等活动外，还融合了百度AI数字人度晓晓、百度AIGC能力（人工智能自动生成内容）及飞桨文心大模型，推出了“兔年要可AI”活动、AI写春联、AI送祝福等AIGC玩法。

从即日起，用户可通过百度APP、百度极速版、好看视频、百度贴吧、百度地图、百度网盘、百度大字版、YY直播等多个入口参与“好运中国年”系列活动。

其中，“AI画头像”新奇玩法「鸿运当兔」，依托文心AI技术，捕捉五官比例、微表情和人脸关键特征，跨物种生成，为用户定制中国风独一无二的萌兔，把你带入兔子界C位出道，玩转可可爱AI兔年;

此外，只需输入关键词或指定首字，即可用“AI写春联”创造出原创春联，为新春增添惊喜与仪式感;输入祝福关键词，就能用“AI送祝福”玩法智能生成完整、有趣的春节祝福语，为春节祝福增添真情实意和创意。这些AIGC互动玩法将从即日起陆续上线。

另外，今年的红包活动也升级，加入了AR找好运、AI扫脸测福气、拍照识花等多种场景趣味玩法。从即日起一直到2月5日元宵节，用户可邀请亲友前往百度APP参与多重红包活动，包括“集好运”和“团圆红包”，以及“除夕红包雨”、“新春大红包”等等。

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