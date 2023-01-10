特斯拉中国三天获3万辆订单 新用户直呼真香

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:据金融界消息，日前，特斯拉宣布下调中国及其他亚洲市场电动汽车价格，Model3和Model Y的价格在6%至13.5%之间。其中Model3价格从265，900元降至229，900元（合33，427美元），Model Y起售价为259，900元，创下历史最低。此外，交车时间也由原来的1-4周缩短至2-5周。
据悉，此举引发了汽车订购热潮，三天内销售订单达到3万辆。
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特斯拉中国2022交付超71万辆乘联会发布数据称，12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆，环比11月约增长0.4%，同比去年12月增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆，较2021年的331万辆，同比增96%。新东方在线董事长俞敏洪表示，公司已经认识到重点转向直播电子商务以及该领域可带来的长远增长潜力。
万万没想到，特斯拉“最大的空头”竟然是马斯克。美国证券交易委员会文件显示，特斯拉CEO埃隆�马斯克在12月12日至14日期间共卖出了2200万股特斯拉股票，价值35.8亿美元，其2022年内套现总金额增至229.3亿美元。自马斯克于10月27日正式收购推特以来，特斯拉股价已下跌30%。
这两年比亚迪汽车销量突飞猛进，2021年实现73万销量，刚刚过去的2022年就突破186.3万辆，有消息称，比亚迪董事长王传福将2023年的销量目标定在了400万辆，比去年翻倍还多。有记者从比亚迪获得了回应，相关人员表示，受疫情影响，市场、消费需求及供应链体系等存在很多不确定性，因此公司对2023年销售目标不好判断。值得注意的是，2022年全年新能源汽车销量，比亚迪除了远超国内造车新势力将全球市值第一车企特斯拉甩在身后，后者预计在2022年销量约为140万辆。
中关村在线消息：1月7日，据相关爆料，特斯官方于昨日针对汽车的价格进行了23年度首次调整，新车售价降幅最高达到了4.8万元，其中特斯拉Model3、MoldeY等热卖车型的价格下降的最高。特斯拉Model3后驱版调整后售价为22.99万元，Model3高性能版调整后售价为32.99万元，ModelY后驱版调整后售价为25.99万元，ModelY长续航版调整后售价为30.99万元，ModelY高性能版调整后售价为35.99万元。
为了提升销量，特斯拉最近疯狂促销，今日宣布送出新年福利”，限时保险补贴4000元，限时交付激励6000元，还能限时申请优惠费率金融方案。不仅如此，特斯拉官方置换限时福利上线，其他品牌车辆置换特斯拉，可享90天增强版自动辅助驾驶功能（EAP）试用福利。据了解，EAP是特斯拉的选配功能，售价32000元，辅助级别低于FSD（完全自动驾驶能力），价格也只有FSD的一半。EAP功能包含：自动辅助导航驾驶，自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口，超过行驶缓慢的车辆。在高速公路上自动辅助变换车道，平行车位和垂直车位自动泊车，在合适的场
路透社已披露特斯拉计划在本月25日至明年1月1日暂停该厂生产Model Y车型。对此，特斯拉中国在25日接受采访时表示：「上海工厂仍然保持着高效的生产和优秀的产出。整车生产在下周（即本周）按计划进行年度产线维保工作，同时，由于工人们经过了一年的辛勤工作，因此在产线维保期间也会进行人员休整。充电桩等车间并没有停线，媒体说的工厂停产也并不完全准确。」
特斯拉公布最新交付数据称，2022年第四季度，全球生产了超过43.9万辆汽车，交付了超过40.5万辆汽车。2022年全年，特斯拉全球共交付了131万辆汽车，同比增长40% ;共生产了137万辆汽车，同比增长47% 。Model3/Y，生产1，298，434辆，交付1，247，146辆。
特斯拉中国官网在线商店上架了一款名为“Tesla品鉴酒杯”的限量产品，售价490元。商品介绍显示，限量版 Tesla 品鉴酒杯，陪伴你的每个小酌时刻。该杯子每杯1.5盎司，3.5英寸高。
特斯拉宣布Model3与Model Y迎来售价调整，ModelY后轮驱动版259，900元起，ModelY 长续航版309，900元起。Model Y高性能版359，900元起。Model3后轮驱动版229，900元起，Model Y 高性能版329，900元起。
特斯拉中国区域总经理孔艳双接受了媒体采访，就中国新能源汽车和特斯拉的发展，表达了自己的观点。孔艳双表示，2022年是特斯拉上海超级工厂颇具里程碑意义的一年。包括去年落成的特斯拉上海研发创新中心等机构的推进，不但推动了特斯拉中国本土化进程，同时也为行业提供了本地化人才培养范式，进一步加速中国智能汽车正向研发体系繁荣。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。