《2022抖音生活服务数据报告》发布：合作门店超100万家

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:日前，抖音发布《2022抖音生活服务数据报告》，从整体数据、酒旅、美食、文化、公益、达人种草、用户习惯等多个角度，呈现了抖音生活服务2022年的发展情况以及用户在平台的消费习惯。这也是抖音生活服务首次发布年度数据报告。

报告显示，过去一年，抖音生活服务覆盖城市已超370个，合作门店超100万家;共有16.7亿个短视频和235万个直播间，提供了219万种美食选择和71万个放松休闲好去处;超过28万个中小商家通过抖音生活服务实现营收增长。

抖音生活服务数据还显示，平台12月的酒旅订单快速增长，达到了全年最高峰，反映出网友们对于新一年出游旅行的期待。

美食方面，报告显示，大家最爱吃的小吃TOP5分别为:炸鸡、板栗、烤串、大香肠、流心柿饼;用户复购率最高的是茶饮，平均每人下单4.32次;配送到家订单中，熟食、海鲜和日料最受欢迎。

1.5万+商家参与了抖音生活服务疫后复苏“助商惠民计划”，曝光超过27亿，总销量超过17亿，数前卫达人参与了探店推广。

1235万名探店达人发布超过11亿条种草视频，72%商家邀请过达人探店并收获订单;956万人在抖音学习了超过40种技能;139万人在抖音团购了242万束花;1340万人在抖音下单美发类团购。

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