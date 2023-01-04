2022年美国手游用户支出将缩减至223亿美元 首次出现下降

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:今日，移动应用&手游情报平台发布了《2022年美国移动游戏市场洞察》报告称，随着新冠疫情对移动市场影响的红利消退，2022年美国手游总下载量预计将继续下滑至46.9亿，而美国手游用户支出也将在后疫情时代迎来首次减少，来到223亿美元。

报告显示， 美国手游用户支出在后疫情时代首次减少。自2020年新冠疫情爆发，美国移动游戏市场收入逐年上涨，并在2021年达到顶峰243亿美元，较疫情前2019年激增50.6%。然而数据显示，2022年美国手游用户支出将缩减至223亿美元。这也是后疫情时代该市场年收入首次出现下降。苹果用户仍然是美国手游市场收入主要来源，在2022年贡献收入份额为60.3%。

下载量方面，随着新冠疫情对移动市场影响的红利消退，2022年美国手游总下载量预计将继续下滑至46.9亿，同比下降4%。

从下载渠道看，iOS与谷歌用户下载量份额分别为49.9%、50.1%。两个渠道下载量均有所减少，但iOS渠道更为明显，负增长率达到5.9%。

益智解谜、棋牌与策略游戏在美最为吸金。凭借三消与word游戏的稳定表现，益智解谜品类在2022年以42亿美元的成绩蝉联美国最吸金手游品类。街机、超休闲以及桌面游戏收入同比实现增长。放置与音乐游戏的良好表现使得街机品类增长最为明显，达到19.3%。下载量方面，超休闲手游在美国市场占有率为33%，远超其他游戏品类。Sensor Tower数据显示，2022年美国超休闲手游下载量将超过12亿。

值得注意的是，2022年出海美国手游畅销榜中，共11款产品收入超过1亿美元。其中《原神》以超2亿美元的成绩成为在美国最吸金的出海手游。

中国厂商在4X策略手游赛道表现优异，出海美国手游畅销榜前二十中，该品类游戏多达12款。美国手游畅销榜Top100中，中国出海手游共24款，合计营收达25.6亿美元，占Top100手游整体收入的20.5%。

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