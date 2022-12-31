金山软件与小米重续至2025年的三年度现有框架协议交易

中关村在线消息：近日，由国内媒体对华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东进行了专访，他在访谈中表示，目前车BU已经经历了三年的摸索期，未来三年将会是上升期，目标在2025年实现盈利。在智能驾驶方面华为进步飞速，但与之对应的是研发投入也是个不小的数目。余承东曾在今年7月的第十四届中国汽车蓝皮书论坛上表示，华为在汽车上投入很大，一年花掉十几亿美元，目前也是华为唯一亏损的业务，直接投入7000人，间接投入超过1万人。余承东还曾在11月初表示，鸿蒙座舱被公认是“车机天花板”，有像手机一样流畅丝滑的车机