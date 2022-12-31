金山软件与小米重续至2025年的三年度现有框架协议交易

站长之家（ChinaZ.com）12月31日 消息:金山软件发布公告称，为重续截至2025年12月31日止未来三个年度现有框架协议项下之交易，本公司与小米集团订立框架协议。
据此:集团将向小米提供若干综合服务，主要包括推广服务、邮箱定制开发服务以及授权及订阅服务;
此外，集团将与小米共同经营由集团提供的游戏;小米将向集团提供若干综合服务，主要包括推广服务、供餐服务以及其他配套服务;及小米将向集团提供产品，期限为截至2025年12月31日止三个年度。
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中关村在线消息：近日，由国内媒体对华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东进行了专访，他在访谈中表示，目前车BU已经经历了三年的摸索期，未来三年将会是上升期，目标在2025年实现盈利。在智能驾驶方面华为进步飞速，但与之对应的是研发投入也是个不小的数目。余承东曾在今年7月的第十四届中国汽车蓝皮书论坛上表示，华为在汽车上投入很大，一年花掉十几亿美元，目前也是华为唯一亏损的业务，直接投入7000人，间接投入超过1万人。余承东还曾在11月初表示，鸿蒙座舱被公认是“车机天花板”，有像手机一样流畅丝滑的车机
凤凰网科技讯 北京时间12月23日消息，埃隆马斯克周四告诉特斯拉投资者，未来两年内不会出售更多特斯拉股票了他近期出售股票只是为潜在的经济衰退做准备。不再出售股票马斯克周四在Twitter Spaces音频聊天中表示：“至少在未来18到24个月时间里，我不会出售任何股票，所以你可以期待我在2025年之前不会出售股票。对于投资者的担忧，马斯克表示，“公司的实际执行能力非常出色。
苹果计划在2025年砍掉屏幕尺寸小于10英寸的 iPad Mini 产品线，并转而推出可折叠 iPad 产品线。2024年，苹果会先推出首款 OLED iPad。苹果公司和三星、LG 两家屏幕供应商合作，共同开发20.25英寸可折叠 OLED 面板，或供应可折叠MacBook设备。The Elec称，苹果内部并不太热衷于开发可折叠 iPhone，认为 iPhone 在折叠时的优势并不明显。
Rapidus提出目标，在IBM的协助下，力争从2027年起制造制程2纳米（1纳米为10亿分之1米）的微小半导体。据悉，Rapidus近日与欧洲最大芯片研发机构IMEC合作备忘录显示，该公司正推进先进半导体技术的研发和生产，Rapidus计划到2025年量产2nm制程芯片，到2027年量产改良的2nm+超精细半导体。
周二，天风国际证券分析师郭明錤表示，苹果不太可能在2025年用可折叠iPad取代iPad mini，这是因为可折叠iPad的价格将明显高于iPad mini，所以这样的替换是不合理的。iPad mini和可折叠iPad之间的价格差异是问题所在。目前的第六代iPad mini于2021年9月24日推出，搭载有A15仿生芯片，4GB RAM，64GB或256GB存储空间，增加了对Apple Pencil 2的支持首次引入了5G，在美国的起价为499美元。
《晚点AUTO》现曝光了华为12月内部会议的内容，余承东表示，华为车BU要在2025年实现盈利。华为车BU目前已经经历了三年业务探索期，要完成盈利任务，车BU还有三年的上升期。奇瑞新车内部代号E03）基于奇瑞E平台，对标特斯拉Model 3，是一款20多万的轿车，电池来自宁德时代，不过暂时不会用华为自研的智能驾驶解决方案。
1997年4月1日，知名游戏IP《宝可梦》的同名改编动画开始播出，一位名叫小智的新人训练家，因为睡过头没能拿到御三家，而带着皮卡丘踏上了成为宝可梦大师”的旅途。25年后的2022年11月11日，动画《宝可梦：旅途》第132话更新，这位名叫小智的训练家终于夺得宝可梦世界锦标赛冠军，成为了公认的大师”。今天，宝可梦官方宣布，基于第八世代游戏《宝可梦：朱/紫》改编的动画预计在2023年播出，在这部新作中，官方将启用新的主角里克和罗伊。我们所熟悉的小智与皮卡丘，与这段长达25年的旅途，即将走向终点。在之后，《宝可梦：旅途》将播放11
根据Strategy Analytics的无线智能手机战略（WSS）服务研究报告，在中性情况下，2022年和2023年全球智能手机销量将分别同比下降9%和5%。报告预测，由于俄乌冲突的演变、疫情对制造业的影响，以及在全球高通胀率和经济不确定性下消费者需求的混杂，电话和智能手机在2023年都将处于继续下滑。2023年将触及过去10年来的底部。
据美国疾控中心(CDC)的最新数据显示，2021年，美国人的预期寿命再次下降到76.4岁，相比2020年低了0.6岁，也是自1996年以来的最低水平。其中，美国男性预期寿命从上一年的74.2岁下降到73.5岁，女性则从79.9岁下降到79.3岁。这一水平明显低于英国(80.8岁)，也低于邻国加拿大(2020年为81.75岁)。2021年，美国总死亡人数为346.42万人，比2020年增加了8.05万人。在美国，第一大死因仍然是心脏病，其次是癌症，新冠连续第二年位列第三，它们引发了去年美国人大约一半的死亡。CDC指出，2020年，美国因新冠死亡人数为35.08万人，2021年为41.69万人
飞猪发布年终总结《2022年度囤旅游报告》。报告显示，近三年来，飞猪囤旅游套餐商品的购买用户数年均增49%，套餐商品的成交额年均增长超55%。2022年囤旅游的购买用户中，90后及00后占比超六成。万豪、希尔顿、凯悦、洲际、上海迪士尼度假区、万达、北京环球度假区、海南航空、雅高、开元森泊成为年度囤旅游的热门品牌。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。