2023全国网上年货节将于2022年12月30日开启

2022年12月15日，魅族科技正式宣布「魅友大会2022」将于12月23日14:30在珠海启幕。寒冬腊月，因相聚的热情而温暖洋溢；珠海之滨，因无界的热爱而生机盎然。「魅友大会2022」，将是一场别开生面的用户大会，是对魅族大家庭的主角——魅友的感激，更是魅族用心迎接新时代的开端。魅族执着热爱的19年，也是用户无界共创的19年。19年间，魅族经历了从MP3时代到智能手机时代的跨越，陪伴和见证了一代人的成长。魅友文化是自发形成的热爱连接，从全国一个个MY+受到启发，魅族准备开启一个更广阔的符号和活动：魅友大会MY∞。并且，将邀请全国各?