2023全国网上年货节将于2022年12月30日开启

站长之家 12 月 29 日讯：商务部表示，“ 2023 全国网上年货节”将于 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 28 日举办。
（举报）
站长之家 12 月 29 日讯：商务部表示，“ 2023 全国网上年货节”将于 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 28 日举办。
（举报）
腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
恒驰5定位于紧凑型 SUV，新车搭载最大功率150kW、峰值扭矩345N・m 的驱动电机，配备宁德时代提供的磷酸铁锂电池，电池容量72.8kWh，支持90kW 快充，电量由30%-80% 需要28分钟，CLTC 综合续航602km，百公里加速时间7.8s，提供 L2.5+ 级辅助驾驶功能，配备四种驾驶模式和三挡能量回收。
2022年12月15日，魅族科技正式宣布「魅友大会2022」将于12月23日14:30在珠海启幕。寒冬腊月，因相聚的热情而温暖洋溢；珠海之滨，因无界的热爱而生机盎然。「魅友大会2022」，将是一场别开生面的用户大会，是对魅族大家庭的主角——魅友的感激，更是魅族用心迎接新时代的开端。魅族执着热爱的19年，也是用户无界共创的19年。19年间，魅族经历了从MP3时代到智能手机时代的跨越，陪伴和见证了一代人的成长。魅友文化是自发形成的热爱连接，从全国一个个MY+受到启发，魅族准备开启一个更广阔的符号和活动：魅友大会MY∞。并且，将邀请全国各?
B站与中华书局 联合发布2022年度弹幕“优雅”。优雅是用于称赞某人因拥有强大的内心或过硬的本领处变不惊，无论在什么境况下都能找到并保持从容稳健的状态。与“优雅”一同上榜的弹幕热词还包括了:痛苦面具、很蓝的啦、优雅、栓Q、两眼一黑、退退退。
B站2022年度报告正式发布，用户可以在手机APP上搜索“年度报告”进行查看。本次B站年度报告采用了像素风风格，主题为“2022通关之路”。B站2022年度报告将向用户汇报，账号注册时间、共浏览了几天B站、观看B站直播多少小时、最喜欢的up主、喜欢哪些领域的视频等内容。
拼多多正式启动2023年年货节。平台将联合全国各省市上千个地标产区，优选百万品质商家，从供应源头为“多多好年货”保驾护航。拼多多年货节负责人还表示，“年货节一头连着亿万消费者，一头连着千万农民家庭，我们将用心做好连接，精准匹配，给足资源和补贴，助同胞们一起过个心怀喜悦和希望的开心年。
12月16日消息，以“年在一起 好礼到家”为主题的京东小时购2023年“年货节”将于今晚8点正式开启。活动将持续至2023年2月5日，贯穿冬至、圣诞、腊八、元旦、小年、春节、元宵等多个节日、节气，各项利益点将贯穿全档期。年货节期间，消费者登录京东到家APP、京东APP同城频道，或在京东APP内搜索商品带有“小时购”标识，就能享受相关大促优惠和超值年货即刻送到家的服务。（图源:达达集团黑板报官微，下同）商家方面，年货节期间，京东小时购将携手沃尔玛、山姆、永辉、华润万家、伊利、鲁花、百事可乐等知名零售商和品牌商，联合超市便利
12 月 5 日消息， 2023 快手电商年货节商家大会将以线上直播的形式于今日下午 1 点举办。本次大会以“品质年货 制胜新年”为主题，大会将向用户和商家透传快手电商年货节营销玩法，解析年货节品类趋势，邀请平台商家分享备战经验。届时，商家可在快手APP上观看直播，或在微信视频号进行观看。据悉， 2023 快手年货节将推出系列营销主题活动，参与大促的商家将享受两波脉冲流量红利，获得多层次、多场景的流量激励，具体政策将在大会上揭秘。
2023年京东开放平台年货节主题活动招商规则正式公布。若商家自主设置价保周期大于30天或已开通价保险，商品详情页将优先展示此两种服务标签。
声明:本文来自于微信公众号深燃，作者 | 苏琦，编辑 | 金玙璠，授权站长之家转载发布。“你是个假留学生吧?你说的创业应该也是骗人的。或许他们已经做好了成为真正的创业者的准备，正如他们给其他00后的建议一样——下一步计划可以边做边想，但不要一直“纸上谈兵”年轻别怕犯错，想干就干。
微博开启了2022年的年度报告，很多朋友还不清楚在哪可以看到本次微博2022年的年度报告，下面就来为大家详细的介绍一下。1、首先，你可以在网页端或者是在手机端搜索一下“微博播报”。5、最后还可以生成你的微博人设，以上就是此次微博年度报告的查看方法，希望对大家有所帮助。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。