微信内测文章划线功能 看到金句可转发给好友或群聊

你还记得那只曾经趴在电脑桌面角落上的企鹅么？虽然QQ宠物在2018年就已经停止运营，但腾讯显然没有放弃在虚拟宠物方面的尝试。今天，有用户发现，手机QQ开始内测新功能QBOX，在该功能中，用户能够培养自己的个性Q崽”，且Q崽之间可以进行对战切磋。从目前流出的截图来看，QBOX采用了标准的2D卡通画面，整体UI和界面都还欠缺打磨，但其Q崽养成战斗获得收益反哺养成的循环已经基本完成，在玩法层面较为成熟。不出意外，该功能将能够充当不同QQ用户之间的社交桥梁，并为用户带来类似培养电子宠物的乐趣。不过，作为一个QQ的附属功能，它正式?