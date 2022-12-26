微信内测文章划线功能 看到金句可转发给好友或群聊

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:又一项中老年用户常用功能来了!近日，微信 iOS 版8.0.31灰度测试了文章“划线”功能，允许用户在阅读文章时“标记要点”，并将划线部分分享给朋友。 用户在设置文章下划线时，可以在订阅号中选择消息中收集的下划线内容转发给好友和群聊。
12月1日，微信iOS8.0.31版本正式更新发布，相机功能升级，上线新版相机界面，支持微距摄影，近距离拍摄主体拍照解决模糊问题。
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有用户发现，微信在iOS端8.0.31版本中，开启了文章划线”功能的灰度测试，用户能够在阅读公众号等文章时直接长按划重点”，并分享给好友。用户设置文章下划线后，就会将其收藏在订阅号消息中能选择划线内容并转发给好友或者群聊。该功能仍处在灰度测试阶段，预计将逐步扩展用户范围，最后向所有用户正式推送。
微信正在打造一套自己的操作系统”。日前，有网友反馈称，微信正在测试一项名为更多打开方式”的新功能，用户长按图片可选择更多打开方式”，支持使用不同的小程序打开该图片，实现不同的功能。从图片可以看到，当用户选择更多打开方式”后，将会弹出一个用过的可以打开图片的小程序”列表，选择不同的小程序可以实现不同的功能。比如用拼多多、京东等小程序快速搜索相似商品，用金山文档一键转为文字、表格、PDF，用百度网盘保存等等。除了图片了，视频、文件等内容也可以长按选择更多打开方式”，调起不同的小程序功能。很多其他APP也有
近日，手机QQ正在内测新功能“QBOX”，用户打开手机QQ—点击左上角头像—左上角打卡 就可以进入QBOX。在QBOX中，你不仅可以装扮属于你个性Q崽可以与好友的Q崽进行战斗切磋，以获得等级提升。QQ 与众多品牌方合作打造超级 QQ 秀虚拟空间，为用户提供沉浸式互动体验。
微信发布了微信键盘安卓版的内测版更新，版本号为0.9.7.8109，更新包122MB。在此次更新中，微信键盘终于加入了悬浮键盘这一实用功能，在横屏等情况下输入内容的便捷性获得了有效提升。目前该输入法依旧没有脱离测试阶段，对此介意的用户可以再等待一段时间。
大家提到微信App除了日常使用离不开之外第一反应就是占用存储空间了也就是普通用户口中的内存微信动辄几十上百GB严重拖累了手机电脑的使用体验不过微信其实还有很多其他的骚操作希望都能在不远的将来一一改进不要再满脸鄙夷的说每天有xx亿人教你做微信了
前不久我们报道过，在最新的微信安卓版8.0.30中，微信已经在插件页面开始向用户推荐自己的输入法微信键盘”了。这就意味着，微信官方认为这款输入法已经基本完善，可以推向更多用户了。如果微信输入法相关商标都全面注册下来，不排除会改名的可能。
上古卷轴ol中是可以添加好友的，好友很多新手玩家还不清楚怎么添加，下面就来为大家详细的介绍一下。
你还记得那只曾经趴在电脑桌面角落上的企鹅么？虽然QQ宠物在2018年就已经停止运营，但腾讯显然没有放弃在虚拟宠物方面的尝试。今天，有用户发现，手机QQ开始内测新功能QBOX，在该功能中，用户能够培养自己的个性Q崽”，且Q崽之间可以进行对战切磋。从目前流出的截图来看，QBOX采用了标准的2D卡通画面，整体UI和界面都还欠缺打磨，但其Q崽养成战斗获得收益反哺养成的循环已经基本完成，在玩法层面较为成熟。不出意外，该功能将能够充当不同QQ用户之间的社交桥梁，并为用户带来类似培养电子宠物的乐趣。不过，作为一个QQ的附属功能，它正式?
中关村在线消息：12月19日，微信键盘1.0.0正式版已经上架各大应用商店。现任微信事业群总裁张小龙曾在微信之夜上表示，微信输入法不是为了抢夺市场是为了保护用户隐私。感兴趣的用户可以前往下载。
微信团队针对iOS版微信的拍摄功能进行了改进，在改进之前使用iPhone的朋友在微信中调用拍照或扫码的时候是不是对焦一直多少都有些生硬。现在最新版本的iOS微信拍摄功能加入了闪光灯功能，拍照、视频都支持闪光灯切换镜头与关闭摄像头的按钮也进行了相应的调整。iOS版微信拍照功能加入了闪光灯功能微信更新至8.0.31即可该版本还修复了拍照时快门提示音滞后的问题；消息横幅得到了优化，非聊天界面好友发来的消息会以横幅形式展示，点击横幅打开快捷窗口可快速查看、回复消息；其他就是常规补丁和修复了。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。