魔兽争霸官方对战平台宣布停运

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:昨日，《魔兽争霸》官方对战平台发布了“魔兽争霸官方对战平台终止运营公告”，公告说明，由于与合作伙伴暴雪娱乐的授权期限即将到期，《魔兽争霸》官方对战平台将于2023年1月24日0时停止运营。

公告称:

即日起至2023年1月24日0时期间，平台的服务器将保持开放，用户仍可正常登录平台。

2022年12月23日起，关闭平台的现金充值服务，关闭新用户注册入口。商城内所有商品仅保留“牛币”购买方式，用户可继续在商城中消耗账号中的剩余牛币。

2022年12月27日起，关闭商城系统（包括平台商城与 RPG 地图商城），一切与商城相关的功能(包括但不限于充值、购买、查看等)将被下架;对于用户已购买的道具，其使用在平台终止运营前将不会受到影响。

2023年1月24日0时，正式终止平台的运营，停止用户登录并关闭服务器。

11月17日，动视暴雪和网易先后发布声明宣布合作关系的终止，网易在魔兽世界官网发布了一条公告:暴雪游戏，包括《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神III》、《星际争霸II》、《魔兽争霸III:重制版》、《风暴英雄》，将于2023年1月24日零时终止运营。

公告还提到，服务器关闭后，所有账号数据将暂时被封存，严格按照法律法规要求妥善处理，维护用户合法权益。对于已充值未消耗的“牛币”以及付费购买且仍未失效的“平台荣耀会员”，将在平台正式终止运营后安排退款，详情可关注官方后续公告。

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