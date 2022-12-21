支付宝“健康防疫”专区上线 搜「问诊买药」即可进入

站长之家 12 月 21 日讯：今日，支付宝表示，多家互联网医院在支付宝“健康防疫”专区为大家提供在线服务。上支付宝搜「问诊买药」即可进入服务专区，包含“在线问诊”和“在线购药”两类服务。
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站长之家 12 月 21 日讯：今日，支付宝表示，多家互联网医院在支付宝“健康防疫”专区为大家提供在线服务。上支付宝搜「问诊买药」即可进入服务专区，包含“在线问诊”和“在线购药”两类服务。
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防控优化措施“新十条”出台以来，各地陆续主动开通互联网医院，提供在线问诊或复诊开方等服务，多个线上购药平台也在尽力保障药品供应及配送。为了减少服务分散问题，方便用户集中寻医问药，支付宝于近期紧急开通“健康防疫”专区，集发热快速咨询，三级公立互联网医院线上问诊、慢病复诊开方，多平台在线购药等服务于一体，提供一站式问诊购药服务。近期气温骤降，流感与新冠等病症多发，专家提醒，有发热症状或家里老人慢性病需要复诊开方时，尽量选择在线诊疗购药，避免线下到院的聚集风险。
近日，全国多地持续优化疫情防控相关措施，涉及核酸检测、出行、就医等诸多方面。广州等地政府倡议，广大市民近期如有非紧急就医需求，请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。为助力科学防疫，京东健康推出“防疫关爱门诊”，提供全科室医疗咨询问诊服务，24小时在线、平均30秒接诊，极速响应大众防疫相关的寻医问药需求。当下，正确认识疫情给身心带来的影响，并进行专业有效的预防和干预，对人们工作生活都具有重要意义。此次，京东健康“防疫关爱门诊”遵循国家政策和防控方案的指导，针对疫情常态化防控的实际需求，设计
中关村在线消息：伴随着用户对于手机流畅度的追求，越来越多的APP开始选择对自己进行瘦身了，近日，支付宝APP发布了10.3.30版本更新，该版本新增了一项“极速模式”功能，据了解，开启该功能后，支付宝App将自动收起首页推荐并减少后台服务，加速页面浏览。“极速模式”功能可以由用户在支付宝App“我的”→“设置”→“通用”→“极速模式”选项中开启，开启之后支付宝APP将关闭搜索栏推荐、应用动态提醒、活动推荐、智能位置服务、我的卡片、地下室等服务。据了解在开启“极速模式”功能之后，支付宝的APP启动速度会变快。
观众期待已久的科幻巨制《阿凡达2》今起在国内上映，电影出品方迪士尼也为电影推出了众多营销动作造势。在支付宝里，迪士尼的官方小程序、生活号“全新装修”，运用数字化能力，与阿凡达元素进行深度融合。今年4月《复仇者联盟4》上映3周年之际，迪士尼支付宝小程序、生活号也上线了系列活动，无数影迷直呼“回忆杀”。
12 月 12 日，支付宝作为首家支付平台加入数字人民币受理网络，支持淘宝使用数字人民币付款，目前已开始分批次上线。支付宝将面向淘宝用户逐步开放数字人民币支付功能。用户通过数字人民币App开通任意运营机构数字人民币钱包后，使用钱包快付功能推送到支付宝，可以在支付宝服务的平台和场景使用数字人民币消费，如淘宝、上海公交、饿了么、友宝、天猫超市、盒马、喜马拉雅等。
我国公募基金经过 20 余年发展，已逐步成长为服务大众理财、优化资源配置的重要力量。科技手段赋能投顾市场发展，帮助投资者能够更好的锁定符合他们自身情况的投顾策略，又能够更理性、更有根有据来进行基金投资。随着金融科技的不断发展，智能投顾将是未来基金投顾的主要形式，支付宝“帮你投”用科技能力提高投顾服务准确率和效率，提高投资者获得感。
12月12日，在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上，蚂蚁集团首席合规官李臣透露支付宝已加入数字人民币受理网络，并作为首家支付平台支持数字人民币钱包快付功能，目前已支持淘宝使用数字人民币付款，正在分批次上线相关服务中。”据介绍，为了方便用户使用数字人民币，用户可在支付宝App内搜索玩转数字人民币”了解使用技巧。广州市上线数字人民币付款码支付公交乘车费用的试点功能，成为国内同类城市中首个开通该功能的城市。
支付宝官方宣布，在人民银行和外汇局的指导下，港澳台和外国消费者可以在支付宝上绑定境外银行卡，轻松实现跨境支付了！只需4步，境外用户无需提前换汇，便可在国内试点商家，使用手机扫码或者收付款进行支付。支付宝还联手义乌商户，为境外用户带来优惠活动，满30元减10元。
支付宝宣布长辈模式升级，社保电子卡、医保电子卡这些老年人常用的服务，字更大了，页面也更清爽简洁。需要的用户，可以上支付宝搜【长辈模式】，即可使用。去年6月，支付宝“长辈模式”正式上线，在“长辈模式”中，支付宝字体与图标比普通版本更大，同时只显示最常用功能。
支付宝开放平台宣布，【小程序码】产品全新升级，助力商家抢抓线下商机，满足更多业务诉求并提升获客效率。商家可配置生成异形码或通码，用户使用支付宝扫码后直接进入小程序内指定页面。支付宝还向商家及服务商开放扫一扫数据运营能力，支持查看“扫一扫”渠道的访问数据以及引导收藏、订阅、交易等转化数据，并提供访问用户画像便于运营分析。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。