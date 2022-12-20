2022年设计工具调查结果公布：Figma赢麻了

站长之家（ChinaZ.com）12月20日 消息:UXtools发布了2022年设计工具调查结果。本次调查总共获得4260份回应，调查受访者提交了来自世界各地的工具。
调查结果对界面设计、基本原型制作、设计系统、数字白板、用户测试等不同类别工具受欢迎程度进行了排名，以下是2022设计师工具包每个类别工具榜单:
界面设计
用于创建、设计和指定高保真界面细节的软件。这一类别近年来发展已经稳定下来。报告显示，93%的受访者都在使用 UI 设计软件，Figma依旧是最流行的 UI 设计工具。
排名TOP3:
Figma
Adobe XD
Sketch
基本原型制作
创建带有过渡或动画的基本可点击原型。报告显示，有91%受访者使用将Figma用于基本原型制作。
排名TOP3工具:
Figma
Adobe XD
ProtoPie
高级原型制作
利用条件逻辑、变量、数据和动态输入来创建逼真的体验。报告显示，有87%受访者使用ProtoPie作为主要高级原型制作工具，他们同时也使用Figma作为他们的主要 UI 设计工具。
排名TOP3工具::
ProtoPie
Code
Axure
数字白板
这类软件通常用于协作、数字便签、素描、用户流程、研讨会等。这一类别疫情和远程工作兴起期间需求激增。报告显示，最受欢迎的数字白板工具是Miro，不过FigJam和Figma加起来还是超越了Miro。
排名TOP3工具:
Miro
FigJam
Figma
设计系统
这类型软件有助于维护设计元素的交互、视觉样式和一般用法的指南。
排名TOP3工具:
Figma
Storybook
zeroheight
用户测试
这种类型的软件让真实的人参与原型、概念、研究材料或真实的产品体验。报告显示，有56%的受访者使用软件来协助用户测试，在使用软件进行用户测试的受访者中，大约有三分之一正在使用通用网络会议工具（Zoom、Google Meet、Microsoft Teams）。
排名TOP3工具:
Maze
Zoom
Google Meet
研究资料库
在一个集中位置存储、标记和组织研究会议和见解。报告显示，10%的受访者不确定他们是否使用研究资料库;58%的受访者不使用研究资料库。因为大多数受访者都是设计师，所以这些可能更常见于研究团队。
排名TOP3工具:
Notion
Dovetail
Google Drive
研究招募
这种类型的软件用于识别、联系并可能激励您的研究项目的参与者。报告显示，26%的受访者正在使用这类软件来帮助他们招募研究参与者。
排名TOP3工具:
UserTesting
Maze
UserInterviews
投资组合生成器
这种类型的软件可以帮助建立个人网站来展示项目。报告显示，22%的受访者目前没有投资组合生成器，20%的受访者使用 PDF、幻灯片或其他静态媒体作为他们的作品集。14%的受访者使用代码构建自己投资组合构建工具。
排名TOP3工具:
Code
Webflow
Behance
值得一提的是，在关于“最想在2023年尝试使用哪些工具”问题中，Figma依旧稳居第一。
（举报）