2022年设计工具调查结果公布：Figma赢麻了

站长之家（ChinaZ.com）12月20日 消息:UXtools发布了2022年设计工具调查结果。本次调查总共获得4260份回应，调查受访者提交了来自世界各地的工具。

调查结果对界面设计、基本原型制作、设计系统、数字白板、用户测试等不同类别工具受欢迎程度进行了排名，以下是2022设计师工具包每个类别工具榜单:

界面设计

用于创建、设计和指定高保真界面细节的软件。这一类别近年来发展已经稳定下来。报告显示，93%的受访者都在使用 UI 设计软件，Figma依旧是最流行的 UI 设计工具。

排名TOP3:

Figma

Adobe XD

Sketch

基本原型制作

创建带有过渡或动画的基本可点击原型。报告显示，有91%受访者使用将Figma用于基本原型制作。

排名TOP3工具:

Figma

Adobe XD

ProtoPie

高级原型制作

利用条件逻辑、变量、数据和动态输入来创建逼真的体验。报告显示，有87%受访者使用ProtoPie作为主要高级原型制作工具，他们同时也使用Figma作为他们的主要 UI 设计工具。

排名TOP3工具::

ProtoPie

Code

Axure

数字白板

这类软件通常用于协作、数字便签、素描、用户流程、研讨会等。这一类别疫情和远程工作兴起期间需求激增。报告显示，最受欢迎的数字白板工具是Miro，不过FigJam和Figma加起来还是超越了Miro。

排名TOP3工具:

Miro

FigJam

Figma

设计系统

这类型软件有助于维护设计元素的交互、视觉样式和一般用法的指南。

排名TOP3工具:

Figma

Storybook

zeroheight

用户测试

这种类型的软件让真实的人参与原型、概念、研究材料或真实的产品体验。报告显示，有56%的受访者使用软件来协助用户测试，在使用软件进行用户测试的受访者中，大约有三分之一正在使用通用网络会议工具（Zoom、Google Meet、Microsoft Teams）。

排名TOP3工具:

Maze

Zoom

Google Meet

研究资料库

在一个集中位置存储、标记和组织研究会议和见解。报告显示，10%的受访者不确定他们是否使用研究资料库;58%的受访者不使用研究资料库。因为大多数受访者都是设计师，所以这些可能更常见于研究团队。

排名TOP3工具:

Notion

Dovetail

Google Drive

研究招募

这种类型的软件用于识别、联系并可能激励您的研究项目的参与者。报告显示，26%的受访者正在使用这类软件来帮助他们招募研究参与者。

排名TOP3工具:

UserTesting

Maze

UserInterviews

投资组合生成器

这种类型的软件可以帮助建立个人网站来展示项目。报告显示，22%的受访者目前没有投资组合生成器，20%的受访者使用 PDF、幻灯片或其他静态媒体作为他们的作品集。14%的受访者使用代码构建自己投资组合构建工具。

排名TOP3工具:

Code

Webflow

Behance

值得一提的是，在关于“最想在2023年尝试使用哪些工具”问题中，Figma依旧稳居第一。

（举报）