抖音：共处罚世界杯相关违规视频279534条

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:今日，抖音表示，自2022年卡塔尔世界杯开赛以来，共处罚违规视频279534条，对178250个涉及赌博或诈骗的账号予以封禁，处罚涉及赌球导流的评论11003348条。截至目前，已配合公安机关打击相关赌博引流团伙2个，抓捕嫌疑人3名。

平台禁止用户利用平台服务通过欺骗性手段骗取其他用户信任，或将其他用户引导至站外平台进行赌球或诈骗，平台通过升级产品功能、优化模型策略等方式打击相关违法违规行为和不良内容。

赛事期间，平台对赌博变体类的网址进行实时监测，针对热门视频下涉及赌球的异常评论，平均每小时拦截300条。同时，平台对涉及博彩类的内容或相关二维码进行拦截，平均每天拦截2000个风险投稿用户。

抖音称，平台发现并治理的赌球诈骗行为主要包括以下六种:

通过在视频封面、个人资料中附带二维码、联系方式等，引流其他用户下载违规APP或赌博网站。比如用户“Ma******ney”以个人资料背景图为某赌博网站导流， 用户“美****情啊”则在直播中多次发布赌球链接。 在高热视频下批量评论关于下注、盈利金额等博彩信息，或以拼接形式评论发布赌博网址、以私信等方式诱导其他用户下载赌博网址。比如某用户在评论区称自己“赢了2万块”，当其他用户询问哪里看预测时，直接指向某非法网址。 以“世界杯充值投资”为名诱导其他用户下载赌博或诈骗软件。 以代买足彩为由诱导诈骗。比如某用户发布视频暗示可以代买境外足彩，赔率高、收益高，被平台模型识别后对该内容予以下线，并对浏览过该视频的用户发送站内信告知赌博风险。 冒充亲友账号通过私信等方式，引导用户投注下单世界杯相关比赛。 晒单致富，通过投稿发布赌球盈利金额的方式吸引受害者下注，为境外赌博平台导流。

此外，抖音还表示，针对相关赌球和诈骗，目前平台已搭建起事前提醒、事中阻断、事后治理的多场景能力。早在世界杯开赛前，平台封禁违规账号9591个，处罚违规视频121134条。赛事期间，针对高风险用户，平台通过站内信、风险提示等方式，对超过1000万的用户进行提醒保护，同时，通过交互，引导此前下载赌博类APP的40万用户卸载不良APP。

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