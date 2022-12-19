宁德时代：时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:今日，宁德时代宣布时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。
据悉，时代吉利是宁德时代与极氪汽车共创的动力电池制造及服务平台。
时代吉利动力电池宜宾项目于2020年10月正式动工建设，规划年产能15GWh，总投资不超过80亿元，规划占地面积约500亩，历时14个月，现已全面投产。
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宁德时代与本田技研工业投资有限公司宣布，Honda在中国将于2024年至2030年间，从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池。2020年，Honda与宁德时代就新能源汽车动力电池签署全方位战略合作协议，双方合作内容广泛覆盖动力电池的共同开发、稳定供给、回收及再利用等领域。宁德时代表示，此次采购协议的达成，有助于Honda夯实长期稳定的动力电池供求体制，确保双方在全球交通电动化转型中保持领先地位，为双方的合作关系的深化树立了新的里程碑。
全球电池联盟宣布宁德时代入选新一任董事会，任期为2023年4月至2024年12月。宁德时代是唯一入选全球电池联盟董事会的中国企业，同时也是该联盟监督委员会成员。全球电池联盟在电池护照、溯源系统、ESG等方面积极开展行动，旨在于2030年前打造一个可持续、负责任、公正的全球电池产业链。
根据乘联会最新数据，2022年10月，新能源汽车动力电池装机量21.4GWh，同比增长60.1%。2022年累计装机量193.6GWh，同比增长99.9%。前十企业配套量占比超95.9%，电芯配套市场集中度保持上升趋势。
华为、宁德时代、长安三巨头联手打造的汽车就要交付了。日前，宁德时代在重庆与阿维塔科技签署深化战略合作协议。对于其销量提升，无疑有巨大的积极作用。
据宁德时代微信公众号消息，12月15日，宁德时代与博世汽车售后宣布正式签署全球战略合作谅解备忘录，以共同探索新能源汽车售后市场。根据战略合作谅解备忘录，宁德时代与博世汽车售后将依托于双方各自领域的技术专长及优势，在全球进一步探索合作模式，致力于在电气化时代共同打造一个可持续的售后市场生态系统。双方秉持着共同愿景且经验优势互补，为此次在新能源汽车售后市场的战略合作奠定了基础。
宁德时代宣布与华为终端有限公司签署合作备忘录。根据合作备忘录，双方将就华为智选车项目展开积极探讨，实现优势互补、合作共赢。宁德时代将充分发挥技术创新力和规模量产效应，结合华为终端在互联网技术、渠道网络以及终端销售方面的优势，携手为用户带来更先进的智慧出行体验。
随着电动汽车需求的增加，对电池这一关键部件的需求也大幅增加。研究机构最新的报告就显示，今年10月份，全球电动汽车电池新装机48GWh，较去年同期的27.7GWh增加20.3GWh，同比大增73.6%。除了宁德时代和比亚迪，10月份中创新航、国轩高科、欣旺达和亿纬锂能电动汽车电池的装机量也均进入了前十，装机量分别为2.1GWh、1.5GWh、0.7GWh和0.6GWh，所占的份额分别为4.4%、3%、1.5%和1.3%。
宁德时代与华为签署合作备忘录昨日，宁德时代宣布与华为终端有限公司签署合作备忘录。宁德时代称，根据合作备忘录，双方将就华为智选车项目展开积极探讨，实现优势互补、合作共赢。腾讯还表示，除法律法规另有规定或腾讯与您签署的协议另有约定外，将依据《个人信息保护法》在服务器关闭后对账号数据及书籍存档等信息进行删除。
随着信息化进程的深入发展，更多元化的数字技术和网络、数据安全也在众多应用场景中受到大量关注。云上办公也成为企业的关注重点：桌面办公、远程办公、高 效运维等需求更是日益增长，云电脑作为云上办公的新趋势，已然成为业界的关注焦点之一。移动云将继续打磨自研技术，推出更多变革性产品，让高品质的云产品和云服务惠及更多人群，创造更多社会价值，推动各行各业加速实现数字化转型。
随着世界越来越数字化，网络安全威胁无疑成为了我们日常生活的一部分。在网络安全漏洞屡见不鲜的现象下，企业的网络安全尤为重要。为了保障您的业务，您必须了解您所面临的网络安全风险，以及如何将风险降至最 低。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。