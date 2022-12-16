摩根士丹利：iPhone第三方应用程序商店对苹果公司收入影响有限

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日消息:彭博社的Mark Gurman本周报道说，苹果公司正准备允许在欧盟的iPhone和iPad上支持第三方应用程序商店，作为遵守《数字市场法》的努力的一部分，该法将于2024年全面生效。该报告称，苹果的目标是将这些变化作为iOS17的一部分推出。

在本周的一份研究报告中，投资银行摩根士丹利的三位分析师认为，鉴于iPhone用户「长期以来优先考虑应用程序商店带来的安全性、集中性和便利性」，第三方应用程序商店和侧载将对应用程序商店的收入和苹果的整体收入构成「有限的风险」。

重要的是，《数字市场法》（DMA）中的拟议变化是由监管机构驱动的，而不是由消费者驱动的。从消费者的角度来看，鉴于App Store提供的无可比拟的安全性、易用性(集中化)和可靠性，我们认为对App Store的替代品的需求非常少。

实际上，其对苹果收入的影响可能要小得多，因为分析师认为，苹果很可能仍然会从通过第三方应用商店购买的产品中获得佣金。例如，在荷兰，对于使用第三方支付系统的约会应用程序，苹果30%的标准佣金只减少了3%。

虽然围绕着第三方应用商店和侧载仍有很多细节尚不清楚，但摩根士丹利认为，预计中的变化不会给应用商店的收入/增长或苹果股票的长期表现带来实质性风险。

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