拆解显示三星 Galaxy Z Fold 4 折叠屏利润比 iPhone14Pro Max 更高

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日消息:三星最新折叠智能手机的拆解报告显示，估计零件的成本占约40%，比苹果最新iPhone的零件成本占比更低。三星大量采用韩国本土所选的零件来生产该机型，本土零件的比率约50% 。

据市场研究机构Counterpoint Research的资料指出，折叠屏智能手机的需求初期成长缓慢，但现在正在攀升，虽然在全球智能手机市场的占比不到2%，但折叠手机出货量预估今年大增73%至1600万部。

据日经新闻与东京拆解专业机构Fomalhaut Techno Solutions共同拆解三星新款折叠手机Galaxy Z Fold4，并与其他折叠手机比较。以零件而言，Fold4的成本估计约670美元，是销售价格的不到40%;若与苹果今年最新旗舰手机iPhone14Pro Max的46%零件成本占比相比，Fold4的利润率较高。

Galaxy Z Fold4定价约1800美元，比iPhone14Pro Max高出逾500美元。日经与Fomalhaut Techno Solutions也拆解了其它折叠屏手机，尤其是价格相对较高，介于1500美元到2000美元华为Mate Xs与小米 Mix Fold。这两款手机的零件成本占比为30%至40%，和三星的折叠机一样，拥有高利润率。

小米和华为的这两款折叠手机都采用三星的OLED面板。坫零件各占 Mate Xs和小米 Mix成本的50%与36%。

（举报）