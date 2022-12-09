快手电商修订服务商保证金管理规则 12月16日生效

快手电商发布了《坏了包退服务说明》和《破损包退服务说明》，修订于2022年12月06日公示，于2022年12月13日生效。坏了包退是指， 服务标识的商品时，商品出现腐烂、变质等情况，消费者在自签收后自签收后48小时内内凭有效凭证申请仅退款或退货退款后，商家会在48小时内响应消费者的维权申请，并为其提供仅退款、退货退款等形式的售后保障服务。破损包退是指商家承诺当消费者购买带有“破损包退” 服务标识的商品时，商品出现破损的情况，消费者在自签收后48小时内凭有效凭证申请仅退款或退货退款后，商家会在48小时内响应消费者的?