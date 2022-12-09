快手电商修订服务商保证金管理规则 12月16日生效

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:快手电商发布公告称，为规范维护快手平台的正常经营秩序，提升平台服务水平和商家经营质量，现对《快手电商服务商保证金管理规则》进行修订。
本规则于2022年12月09日修订，2022年12月16日生效。
据悉，本次主要修订内容如下:
1、根据实际业务情况，修订2.2保证金缴存标准;
2、修订2.4保证金调整规则;
服务商经营期间发生违反平台协议或平台规则情形的，平台有权根据平台协议及平台规则的规定提高其应缴保证金，增幅为服务商因其违规行为可能向商家赔付的金额以及可能向平台支付的违约金、赔偿金或其他款项的总和。
若平台收到任何第三方对供应商发起的投诉、举报、索赔、诉讼或仲裁等，或者因服务商自身原因导致平台受到任何第三方发起的投诉、举报、索赔、诉讼或仲裁等，平台有权基于第三方的诉求提高供应商店铺保证金，增幅为平台因此可能遭受的损失或承担的费用。
若服务商在经营期间，经平台判定存在重大违规行为，平台将提前7个工作日以邮件形式通知服务商，根据服务商违规的严重程度，将保证金额度进行上调。
4、新增2.7补充说明规则。
当服务商的保证金不足以赔付商家、平台及其他权利人损失时，服务商应自行支付额外的赔付金额。如服务商在平台上有未结账户余额，平台有权从该等款项中扣除以补足保证金。如货款及保证金余额不足以补足店铺保证金的，平台有权终止平台协议，停止服务。
保证金的缴存、赔付、退回等过程中所产生的银行费用等第三方费用，由服务商承担，平台可从保证金余额中扣除。
平台根据服务商提交的保证金退还信息进行保证金退还操作，平台仅校验供应商提供的银行账户是否为服务商在平台的运营主体之下的对公帐户，若因其他供应商自身原因导致的支付失败、延迟、错误，损失由服务商自行承担。
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