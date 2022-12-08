中消协发布适老化APP报告：76.2%调查对象对现状满意

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日，中国消费者协会发布《适老化APP消费监督评测项目研究报告》，报告显示，评测的104款常用APP中，76%的APP适老化改造达标率超75%。

其中，餐饮购物、社交通讯等受众大、服务日常生活的APP领跑适老化进程，餐饮购物、便捷生活、社交通讯、教育新闻类APP在整体设计时更多地考虑到了老年人的需要，APP所属行业赛道较成熟、用户规模大且无明显年轻化属性，评测指标综合达标率在90%以上。

报道称，老年消费者更希望APP方便操作、功能实用，并增加使用引导与辅助措施。具体到页面设计、操作设计、安全设计等主要方面，老年消费者的主要期待有:

一是在页面设计方面偏好大字体、大图标和更简约的界面。 二是在操作设计方面偏好简单的操作过程，或者在操作过程中提供引导提示、屏幕朗读等辅助功能。 三是在安全性方面希望严格广告（弹窗）管控，在涉及在线支付和获取个人必要信息时加强安全风险提示。

最后，中消协还建议，完善手机APP适老化消费监督机制，并提出了6条进一步推进APP适老化工作的建议:

1完善手机APP适老化消费监督机制。 2以需求为导向加快医疗健康、养老资讯、生活缴费、社区服务等重点领域APP适老化进程。 3倡导以老年人为中心的APP适老化改造。 4促进APP适老化改造先进技术和模式共享。 5强化APP个人隐私及财务信息风险监管。 6营造老年消费者“想上网、能上网、会上网、敢上网”的氛围。

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