特斯拉上海工厂11月交付量超10万辆

11月9日消息，据国外媒体报道，在每一季度的前半段，特斯拉上海超级工厂所生产的电动汽车，大量出口欧洲等市场，每一季度前两个月，尤其是第一个月，国产特斯拉的出口量也相对较高。 乘联会等最新发布的报告显示，在四季度的第一个月，也就是10月份，特斯拉上海超级工厂出口54，504辆电动汽车，高于去年同期的40666辆。 考虑到特斯拉上海超级工厂所生产的电动汽车，在11月份的前半段仍会大量出口，12月份预计也会有部分出口，同时在年底特斯拉通常还会加快生产和交付，因今年的出口量，大概率会超过25万辆。