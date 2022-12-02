创业做什么好？吐血整理如何找到创业点子实用经验

相信很多创业者一直在寻找新的创业想法和需要解决的问题领域。

不过这不是一件容易的事情，尤其是当大家在原有的标准上添加了一些限制，例如“我对这个问题领域感到兴奋吗?”。互联网上可以看到很多有用的创业想法，在本文中，我将跟大家分享在过去几个月里，我在这个话题上学到的一些经验总结。

一、如何找到创业点子的方法

当然，硅谷创业教父paul graham 的博客有很多不错的见解。如果你以前没有读过，我强烈建议你点击这里全文阅读。下面是一些简短的总结:

创建你想要的东西，即解决你自己的问题

除了你自己的需求没有得到满足之外，别人的需求也没有得到满足。

活在未来，然后构建缺失的东西。

关闭“不够吸引人问题”过滤器，也就是太乏味或不愉快任务的过滤器。

先问问自己，在之前的工作中，是否发现自己在说:“为什么没有人做x?如果有人做了x，我们会在一秒钟内买下它。”

YCombinator也有关于这个主题的很棒的视频，以下是我从他们的视频中学到的东西:

复盘你曾经做过的每一份工作:

你学到了哪些独特的技能? 有什么（规则、想法）好像被打破了? 你在内部开发了什么?

寻找世界上最近发生变化的事物，例如新技术变化、新法规、世界上的新问题。

与朋友进行头脑风暴。

高级经理往往是很好的信息资源来源，可以更好的了解问题所在，是什么阻碍了他们的表现。

可以参考YC启动目录列表，找出哪些可能适合你最喜爱的领域，并进行一些修改

受众:对认同或希望帮助的人物进行头脑风暴，然后查看市场调查，找出他们面临的障碍。

二、付诸实践

上面的一些要点很容易付诸实践，例如注意你有什么问题，与你认识的人谈论他们有什么问题、参加会议和活动。然而，我发现一个非常有用的框架是几个月前有人向我描述的:他们需要转向一个新的想法，因此他们采用了标准的“发散与收敛”设计思维方法来提出想法:

基本上，他们所做的就是花一整周时间提出尽可能多的想法。和写下他们的每一个想法，不管它看起来多么糟糕。他们就上述主题以及其他一些问题进行了头脑风暴，比如“哪些新兴市场目前规模不大，但5年后会变得很大?”等等

在头脑风暴后的接下来两周里，他们通过评估自己的想法来缩减清单，确定最终想法。

三、不断调整和改变

上面提到的话题之一是“最近发生了什么变化”或“为什么现在?”）。我在下面列出了关于最近发生的一些头脑风暴的主题，但我很想听听您对可以添加到列表中的内容的意见:

技术变化:

开放AI的GPT-3和Codex

AI图像生成/Dall-E

AI分类+推荐算法的改进

可以在智能手机上运行的ML算法

Web3/加密货币/数字货币/来自加密货币的新经济模型

可穿戴设备和健康数据的积累，例如Apple Watch心脏数据、连续血糖监测仪

宏观经济变化:

转向到远程工作（或混合工作模式）

远程工作相关-例如，人们更愿意进行视频通话、群组课程，远程医生等。

通货膨胀、经济不确定性、裁员+招聘冻结

战争

监管环境变化（我发现这是最难的）:

数据隐私法越来越严格。

气候变化:增加政府支出和监管。

世界各地的许多国家都采取了有利于远程工作的政策。

以上就是我对如何找到创业点子的学习总结，希望这篇文章对大家有用。

注：本文内容参考自substack。

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