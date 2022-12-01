StrategyAnalytics：截止10月苹果全球市场出货量居首位

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:StrategyAnalytics公布数据称，截止到2022年10月，苹果在全球市场的出货量居首位，三星在全球市场的销量仍居首位，小米紧随其后。

小米在出货量和销量上都保持在第三位。榜单前十名的其他厂商包括OPPO、vivo、传音、荣耀、realme、联想-摩托罗拉和华为。

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