StrategyAnalytics：截止10月苹果全球市场出货量居首位

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:StrategyAnalytics公布数据称，截止到2022年10月，苹果在全球市场的出货量居首位，三星在全球市场的销量仍居首位，小米紧随其后。
小米在出货量和销量上都保持在第三位。榜单前十名的其他厂商包括OPPO、vivo、传音、荣耀、realme、联想-摩托罗拉和华为。
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据Strategy Analytics无线智能手机战略（WSS）服务最新发布的研究报告指出，2022年全球智能手机出货量将同比下降10%。下行轨迹将持续到2023年，但年增长率将改善至-5%。全球智能手机出货量将达到2014年以来的最低水平。对于整个行业来说，这是一个非常艰难的时期。
而今年第四季受到全球经济不确定性以及整体供应链高库存影响，笔电面板出货将持续低迷，预估出货量约4170万片，季减10.8%，年减45.9%。TrendForce表示，从较大的时间格局来看，数年一次的制造业循环，总是从强劲需求带起的缺货与涨价，再到跌价与去库存的阶段。由于品牌在2020年疫情初因终端需求爆发而导致面板大缺货，后续即使面板供应量提升，品牌仍因担忧相关零部件缺货而持续购入面板，致使库存持续攀升，因此在疫情红利退潮与缺货问题逐渐获得改善之后，伴随而来的是过去罕见库存调整强度。
11 月 21 日，小牛电动发布第三季度财报，报告显示， 2022 年第三季度公司全球整车总销量 320798 辆，其中，国内 263189 辆，海外 57609 辆，实现营收11. 53 亿元人民币。小牛电动都以前瞻性的眼光和格局布局海外市场，今年三季度小牛电动海外市场销售势头强劲，整车销量达 57609 辆，同比增长1059.8%。目前在欧美及东南亚等高潜力市场已占据先发优势，在EICMA、CES、印尼G20 峰会上都频频亮相，小牛电动也将不断提升其在国际市场的产品布局，让精细化的出行产品在全球业务发展更上层楼。
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科技市场独立分析机构Canalys发布数据称，2022年第三季度全球个人电脑（包括平板电脑）市场连续五个季度下跌，总出货量下降至1.056亿台，同比下降14%，与2022年第二季度相比仅增长1%...数据显示，第三季度平板电脑出货量下降6% 至3530万台，而 Chromebook 的出货量则下降29% ，为420万台，是2019年以来出货量最低的第三季度...平板电脑市场继上一季度下降11% 之后，第三季度仍在继续下跌...
2022年9月15日，元宇宙平台Translucia进一步拓展了其合作网络，与4家相关领域的顶 级公司达成合作战略，将技术开发合作伙伴数量由3家快速扩容至7家，旨在整合和协调产业资源，打造互联互通、互利共赢、相互兼容的元宇宙生态系统，从而构建出一个价值30亿美元的虚拟世界。基于此，Translucia平台将提供一种全新体验，以真正的沉浸式体验，构建起虚拟世界与现实世界连接的“魔幻桥梁”。
TrendForce预估Quest Pro今年出货量最多仅25万台，要等到2023年推出Quest3后，Meta的VR装置出货量才会恢复明显的增长，预估2023年出货量约725万台；预估2023年Sony PS VR2合计出货量约160万台，是带动VR装置市场的主力之一。
今年双 11 尾款时间提早至 10 月 31 日晚8:00，开卖 2 小时，海尔智家即斩获京东、天猫、苏宁易购、国美等渠道销售额全 网第 一，实现开门红...具体来看，冰箱增幅22%，海尔 470 变频冰箱居天猫四门冰箱热卖榜TOP1；洗衣机增幅22%，海尔智投热泵套装居天猫全自动洗烘套装热卖榜TOP1；热水器增幅33%，海尔3300W超薄双胆电热水器居京东节能环保电热水器热卖榜首位；冷柜增幅54%，海尔151L风冷家用无霜冷柜稳居京东立式母婴冷柜热卖榜首位......
Gear Patrol发布了《2022年最佳科技产品》清单，比如有 Apple Watch Ultra、Bose无与伦比的无线耳机、经典的徕卡胶卷相机等等，下面一起来看看这些产品都有什么亮点吧。（注:Gear Patrol成立于2007年，致力于为当代消费者提供追求品质生活的最佳产品。凭借 S95b，三星推出了多年来的第一款 OLED电视，将其量子点技术引入 OLED显示屏，以合理的价格提供两全其美的画面。
全球知名媒体、金融奖项及活动领先筹办商Holiston Media 欣然宣布【 2022 年全球差价合约大奖-零售业】得奖者。知名差价合约经纪商ATFX凭借硬核实力以及出众的市场表现，斩获包括“全球最 佳MT4 经纪商”在内的三项大奖，奖项类型涵盖全球区域，包括拉丁美洲、中东和北非。ATFX清楚企业发展基因中创新才是最重要的，用无限的思维创造无限可能，进为客户带来更极 致的服务。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。