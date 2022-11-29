NFT数字藏品盲盒被退款买家索赔被驳回 法院：个人信息填错

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:近日，杭州互联网法院审理了一起因NFT数字藏品交易引发的信息网络买卖合同纠纷案。

被告杭州某数字技术公司（以下简称“A公司”）运营有专门从事数字艺术品销售的电商平台，原告王某(化名)是该平台用户。

今年2月，A公司通过上述平台发布抢购公告，称一款“NFT数字藏品盲盒”将限量发售。公告内记载了价格、抢购时间、限购数量等发售详情，并附有购买通道二维码。公告底部提示，抢购时需填写与实名认证一致的手机号，且一个手机号只能抢购一份。平台将剔除未实名认证、个人信息填错等无效订单，对无效订单进行强制退款。

原告王某诉称，其通过该公告公示的购买渠道，抢购了一份A公司发售的“NFT数字藏品盲盒”，在填写手机号及个人信息后付款999元。但A公司一直未予发货，并在10天后强制退款给王某。王某认为，A公司此举侵害其合法权益，故诉至法院，要求A公司履行合同，如不能履行，则赔偿其损失99999元。

被告A公司辩称，为防止部分用户利用外挂软件进行非正常抢购数字藏品，以及帮助用户更好地了解抢购规则，平台在发售商品前特地发布了抢购公告，并载明注意事项。因王某在下单时填写的手机号及身份证号的部分数字与实际信息不符，平台作退款处理。A公司认为，该合同并未订立，即便合同成立亦已根据约定进行了解除，原告接受了退款，无实际损失。且该数字盲盒已发售完毕，无法继续履行合同。

法院经审理认为，抢购公告明确，A公司针对未实名认证或个人信息填错等情况，约定其享有合同解除权。从王某提交的订单详情来看，其填写的手机号第四位数字及身份证第六位数字均不符合要求，属于个人信息填错的情形。A公司将王某支付的款项予以退还，属于行使合同约定解除权的具体表现。

最终，法院驳回了王某的诉讼请求。

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