百度第三季度自动驾驶出租车使用量激增65%

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息: 百度周二公布，其第三季度利润达到 58.9 亿元人民币，同比增长 16%。全年收入增长 2% 至 325 亿元人民币，高于彭博调查分析师的预期中值 318 亿元人民币。百度提供的自动驾驶出租车服务量在今年第三季度增长了 65%，这表明自动驾驶汽车在全球最大的电动汽车 (EV) 市场越来越受欢迎。

近年来百度一直重点关注人工智能，其周二表示，自动驾驶出租车部门 Apollo Go 在 7 月至 9 月期间完成了 474,000 次出行，而上一季度为 287,000 次。第三季度的出行量同比增长了 311%，北京、上海和广州等大城市的每辆萝卜快跑无人驾驶出租车每天运行 15 趟。

百度是目前在国内提供自动驾驶出租车服务的两家公司之一。去年 11 月，百度和小马智行成为首批获准在北京 60 平方公里指定范围内使用自动驾驶出租车向乘客收费的两家内地运营商。不过，为了以防万一，目前自动驾驶出租车还必须配备一名人类“安全员”。今年8月，百度获准在重庆和武汉的部分道路推出自动驾驶出租车服务，成为第一家在中国公共道路上使用全自动驾驶出租车的公司。

“自动驾驶技术正在吸引更多中国司机和乘客购买智能电动汽车，”上海独立分析师高申表示。“对自动驾驶出租车的兴趣上升反映出对家庭使用的完全无人驾驶乘用车的需求不断增加。”

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