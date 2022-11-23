荣耀80系列正式发布 全系配备1.6亿像素超清主摄

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:今日下午，荣耀80系列正式发布，荣耀80系列全系配备1.6亿像素超清主摄，支持全新升级的HONOR Image Engine计算影像平台和Super RAW HDR2.0算法，搭载MagicOS7.0操作系统。
其中，荣耀80Pro后置还配备5000万像素AI超广角微距镜头，支持最大122°取景范围及AI自动切换微距模式，视野更开阔;最小对焦距离可达2.5cm，以及200万景深镜头。前置5000万AI人像主摄+200万景深镜头。
荣耀80Pro搭载高通骁龙8+旗舰芯片。续航方面，支持66W超级快充、4800mAh电池。
而荣耀80搭载骁龙782G处理器，配备6.67英寸的OLED柔性曲屏，支持最高120Hz的刷新率、10.7亿色的臻彩显示、1920Hz高频调光。除了1.6亿超清主摄，还配备了800万超广角以及200万微距镜头。前置配备3200万摄像头。
售价方面，荣耀80：8GB+256GB售价 2699 元、12GB+256GB售价 2999 元、12GB+512GB售价 3299 元，荣耀80 Pro：8+256GB3499 元，12+256GB3799 元，12+512GB4099 元。
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