2022快手体育内容生态报告：健身操位列运动类热门搜索首位

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:2022卡塔尔世界杯开赛前夕，快手大数据研究院、快手体育今日联合发布《2022快手体育内容生态报告》，这也是快手首次发布平台体育内容生态报告。

报告总结了2022快手体育内容生态六大趋势:大众体育、全民健身;上快手，看专业赛事;冰雪运动崛起;乡村运动备受关注;钓鱼运动持续走红;技巧崛起。

新疆是最偏好发布足球内容的区域。钓鱼运动持续走红，钓鱼内容在快手运动类视频中占比5.1%。钓鱼装备也是男性用户最偏好购买的运动商品。

其中，2022年，“健身操”位列快手运动类的热门搜索首位，“居家健身”相关视频发布量同比增长262%。而今年C位出道的飞盘运动则成为快手跃升速度最快的运动项目。

钓鱼运动持续走红，钓鱼内容在快手运动类视频中占比5.1%，钓鱼装备也是男性用户，最偏好购买的运动商品。

球类运动位列2022快手热门运动大类榜首。热门细分运动前三名分别是篮球、台球和健身塑形，足球位列第四。

在2022快手运动内容热门搜索Top10榜单中，健身操位居第一，跳台滑雪、NBA、短道速滑、台球位列前五。

数据显示，2022年北京冬奥会期间快手电商运动户外类目商品GMV同比增幅602%，2020年东京奥运会期间，快手电商体育用品GMV同比增幅675.3%。

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