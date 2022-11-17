荣耀回应京东方等股东入股；腾讯称不久就有游戏版号发放；百世集团第三季度营收20.3亿元

荣耀 回应京东方等股东入股

据证券时报消息，针对京东方等入股的情况，荣耀方面回应，多元化股权结构一直是荣耀坚持的发展原则，荣耀也一直坚持开放、协同的原则，致力于联合产业链合作伙伴，为用户带来产品创新和体验跃迁，更好地服务全球消费者。

此前，企查查APP显示，近日，荣耀终端有限公司发生工商变更，新增京东方科技集团股份有限公司等多名股东。

腾讯 称不久就有游戏版号发放

在昨日的财报电话会议上，针对版号问题，腾讯方面表示，不久就会有版号发放。在版号发放出来之后，腾讯会有更多已经准备好的游戏推出。

据悉，腾讯三季度营收1401亿元，同比下滑2%。其中，腾讯Q3本土市场游戏收入312亿，同比下降7%。国际市场游戏收入117亿元，同比增长3%。

腾讯表示，截至二零二二年七月，未成年人游戏时长同比下降92%，未成年人在本土市场游戏时长的占比为0.7%。

百世集团三季度营收20.3亿元

昨日，百世集团发布未经审计财报称，第三季度营收为20.3亿元，环比增长5.1%。

其中，快运总货量达252.7万吨，环比增长13.7%;营收13.26亿元，环比增长9.7%。

截至季度末，集团现金及现金等价物、限制性现金、短期投资达33亿元，季度末净现金为11亿元。

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