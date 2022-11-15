趣AI | 设计应用Canva推免费AI自动绘画生成器 1亿用户免费用

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:AI绘画生成器变得越来越流行，并集成到越来越多的应用程序中。最近，设计应用程序 Canva发布了自有的文本到图像生成器的测试版。

这意味着，该平台的1亿用户现在可以直接在应用程序的编辑器中免费使用这一AI绘画功能。

据悉，Canva 于9月开始测试基于文本生成图像模型 Stable Diffusion 的 AI 自动绘画生成器。

Canva允许免费和付费用户每天创建多达100张图像。用户可以通过文本描述输出他们想要的图像，另外还可以选择照片、素描和油画等风格。

在使用过程中，Canva的AI绘画生成器会生成四张图像，以便在设计中可以直接使用。比较有亮点的是，用户甚至可以从 Canva 的原有模板创建模型，该工具目前仍在完善中。

Canva 的联合创始人兼首席产品官 Cameron Adams在接受The Verge采访时表示，新工具“对我们的社区来说是一次非常重要的学习体验”。他补充说，该公司“热衷于让这项技术出现在大家面前，因为它是一个新兴领域，它的确切工作方式以及客户将如何与之互动仍在开发中。”

值得一提的是，微软上个月发布了Designer，这是一款类似 Canva 的图形设计应用程序，采用由 OpenAI 的 DALL-E2提供支持的图像生成技术。

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