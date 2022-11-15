微信视频号专项治理个护美妆行业发布混淆信息

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:近日，微信视频号发布了关于个护美妆行业发布混淆信息专项治理公告，并将于2022年11月19日生效。

公告称，即日起，平台将加强个护美妆行业发布混淆信息的治理措施，加大排查力度抓取违规商品、违规推广行为，对不符合平台规定的视频号橱窗商家、视频号橱窗达人，平台将按照相关规则进行处理。请各位视频号橱窗商家及视频号橱窗达人做好相关问题的自查，主动下架删除相关违规商品链接，停止推广违规商品，避免因此造成不必要的损失。

各位视频创作者应当注意，违规场景如下:

包括但不限于在直播封面、直播简介、直播间标题、口播等出现以下行为:

企业字号/主播昵称中使用了他人的注册商标;

商品的外观（包含但不限于外包装、内包装等）;

使用他人商标的变形词/或衍生词描述商品（如错别字/拼音/特殊符号等）;

店铺名称/logo中使用了他人品牌的图形变异/品牌变形词/衍生词等;

其他故意攀附、不正规或不合理使用他人商标、字号、店铺名称等易使视频号橱窗用户产生误认或混淆的情形。

官方强调，针对违规行为，腾讯将依据以下规则中的相关规定，对视频号橱窗商家、视频号橱窗达人采取封禁视频号橱窗功能、暂停使用直播能力等处置措施。针对情节严重、多次违规的视频号橱窗商家、视频号橱窗达人，腾讯将采取永久封禁视频号橱窗功能、永久封禁视频号直播能力的处置措施。

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