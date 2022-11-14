OPPO A1 Pro将于11月16日发布

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:今日，OPPO宣布将于11月16日召开新品发布会，向用户推出A系列新品OPPO A1Pro。
综合此前泄露信息，A1Pro将配备100MP 三星HM6传感器作为其主摄像头。该机还采用了一块6.7英寸的柔性曲面屏，基于COP Ultra封装实现了2.23mm的超窄边框，支持2160Hz高频PWM调光。
其他硬件方面，A1Pro将搭载高通骁龙695芯片，配备LPDDR4x+UFS2.2存储。
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2022年11月14日，OPPO公布了A1 Pro的更多产品细节，其将率先采用行业领先的2160Hz超高频PWM调光，并拥有2.32mm的极窄下边框。A1 Pro搭载了十亿色OLED屏幕，支持120Hz高刷新率，并拥有56°黄金曲率。更多产品信息，让我们一同期待 11 月 16 日的OPPO A1 Pro新品发布会吧！
中关村在线消息：11月14日早上，OPPO官方正式宣布，OPPO A1 Pro将在11月16日18:00发布。从官方宣传可以看出，OPPO A1 Pro将有两大行业首发——1亿高像素和超窄双曲屏。目前OPPO A1 Pro已经上架，现在就可以预约。
OPPO今日宣布，超值实力新品A1 Pro带来朝雨蓝、晨曦金、月海黑三款配色，目前已开启预订，用户可登录OPPO商城及各大电商平台，或前往线下OPPO体验店、授权门店前往预约。OPPO A1 Pro拥有灵动轻巧的机身设计，机身机身仅有171g重量与7.7mm厚度，带来轻薄好手感。更多OPPO A1 Pro产品信息，让我们一同期待 11 月 16 日的新品发布会吧！
中关村在线消息：今日，OPPO官方公布了全新性价比机型A1Pro的相关配置信息，新机将在多方面进行大幅升级，11月16日正式发布。下面我带大家一起来看看A1Pro目前公布的配置信息，千元机开卷。目前京东平台已经上架OPPOA1Pro，并开启了预约抢购活动，感兴趣的朋友可以点击下方链接了解详情。
11月16日18:00，新机OPPOA1Pro即将正式发布，该机目前已于线上、线下同步开启预订，用户可登录OPPO商城及各大电商平台，或前往线下OPPO体验店、授权门店前往预约。11月15日下午，OPPO官方微博放出了该机所支持的配色：水光潋滟的“朝雨蓝”、晨曦明媚的“晨曦金”、月生沧海的“月海黑”，流光晶钻工艺搭配灵动秘境双环设计为这款OPPOA1Pro带来了极具青春活力的色彩观感。OPPOA1Pro将于11月16日18:00正式发布，届时中关村在线也会为您实时直播这场发布会，敬请期待。
近日有数码博主进一步带来了该机在影像方面的更多细节...日前OPPO首席产品官刘作虎疑似开始征集下一代旗舰FindX6系列在影像配置方面的相关需求，而网友也表达了对潜望式长焦镜头的期待，同时还有网友透露称FindX6Pro将搭载的就是索尼IMX766的潜望式长焦镜头...机身背部，该机此次可能会改变前作的一体化设计，采用时下流行的圆形后置相机模组，内含三颗摄像头，其中一颗是潜望式长焦镜头...
华为已官宣新款折叠屏手机华为PocketS将于11月2日发布，并称新机将采用纵向折叠方案，拥有多达6种的丰富配色，主打年轻群体...华为PocketS与P50Pocket最大的区别是芯片——华为P50Pocket搭载了高通骁龙888八核处理器，而传言称，华为PocketS将拥有两个处理器版本，分别是骁龙778G4G芯片和骁龙8+4G芯片，但目前搭载骁龙8+的信息还没有确定......
11月14日上午，荣耀手机官方发布了荣耀80系列预热视频，并宣布该机将于11月23日的发布会上亮相。荣耀80系列正面采用圆形打孔方案，整体外观与iPhone14Pro和小米Civi2相似。荣耀80系列将发布三个版本:荣耀80SE、荣耀80和荣耀80Pro，分别搭载联发科天玑1080、高通骁龙778G+和骁龙8+处理器。
在本周，11月2日华为即将发布全新的折叠屏手机“华为PocketS”，华为目前宣布将于11月2日举办华为PocketS及全场景新品发布会...尽管预热视频没有透露真机，但从“掌心悦色，别具一格”的文案以及视频中多种丰富的色彩和时尚元素，可以确定的是华为PocketS的配色将会是主打亮点之一...
就在刚刚，余承东在其微博上正式放出了华为折叠屏新品PocketS的先导预告片，该片并没有出现新品华为PocketS折叠屏手机的影子，只是一一些设计元素和丰富的色彩来展现这款新品的时尚气质，视频中出现黑、蓝、粉、白、绿、黄配色，很可能暗示这款新品将会有6种配色...此前有消息传出该机将会是亲民版P50Pocket，采用上下折叠方案，搭载华为自家XMAGE影像系统，拥有P家族的双环外观设计，该双环中包含一块副显示屏，或有搭载骁龙778G4G定制版处理器和骁龙8+4G处理器两个版本，预计起售价为6000+......
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。