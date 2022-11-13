2022年10月全球热门移动游戏收入TOP10：《荣耀》吸金近2.1亿美元

站长之家（ChinaZ.com）11月13日 消息:移动应用&手游情报平台Sensor Tower发布2022年10月全球热门移动游戏收入TOP10榜单显示，腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金近2.1亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国iOS市场的收入占95.1%，海外市场收入占比为4.9%。

另外，腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）以1.3亿美元的收入位列榜单第2名。其中，63.2%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占9%。

米哈游《原神》移动端以1.2亿美元的收入位列榜单第3名，其中，39.9%的收入来自中国iOS市场，日本市场的收入占24%。

榜单前五另外两款游戏为King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

2022年10月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费62亿美元，同比下降14%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了18.1亿美元，占全球总收入的29.4%。日本市场排名第2，占17.6%;中国iOS市场排名第3，占17.4%。

本期MIXI《怪物弹珠》全球吸金超过6000万美元，相较2022年9月增长37.5%。10月2日，游戏宣布开启与《剧场版魔法少女小圆》的合作，推出了全新角色与活动。

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