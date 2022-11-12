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小红书报告：平台品用户95后占比近5成

2022-11-12 15:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:今年9月份，小红书灵感营销正式启动「灵感营销·研究院」系列人群洞察报告。日前，该平台发布了关于母婴区和奢侈品区相关报告。

报告称，小红书灵感营销以问卷调研形式，搜集站内母婴用户的真实偏好。超过96%的母婴用户选择将小红书作为日常了解母婴资讯的主要渠道。宝爸宝妈从怀孕到养娃的一站式的需求都在小红书得到了满足，成功完成全场景、多需求的全面解锁。孕产用品、奶粉、纸尿裤、婴童洗护、婴童大件，是小红书母婴用户的重点关注品类。近8成用户看到产品内容5次以内就会种草购买。

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95后当妈之前先要做好自己，更关注孕产好物;90后主力奶粉消费，更偏爱母婴专家的建议内容;低线城市用户乐于被母婴博主种草纸尿裤和婴童洗护内容，还乐于为娃添置婴童大件，让小家慢慢成型。母婴内容里，更多用户更偏爱通过「搜索」直接获取信息，在小红书找到问题解决方案。

奢侈品不再是熟龄人群专属，越来越多的年轻用户也开始在小红书关注奢侈品相关内容。小红书平台奢侈品用户95后占比近5成，62.3%用户在22岁以前就开始关注奢侈品。日常关注奢侈品内容的，既有职场人、也有学生党，但大面积来看，居住在高线城市的高知、高学历人群，占据了小红书奢侈品人群的大多数。

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数据显示，小红书是奢侈皮用户获取奢侈品信息的重要渠道。73.1%的用户将小红书作为了解奢侈品内容的核心心智平台，相比起线下、电商等渠道，更多用户偏向通过小红书了解奢侈品的最新信息。

看奢侈品新产品，时尚达人们首选小红书。报告显示，66.8%用户通过小红书了解奢侈品当季上新。在内容偏好上，他们乐于分享奢侈品晒单、也爱看其他用户发布的开箱笔记内容。其中，奢侈品类博主和专业博主发布的款式推荐，最能激发他们对奢侈品牌、产品的兴趣。

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  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

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  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

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  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

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  • 华为 Pocket S电池多大？

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  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

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  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

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