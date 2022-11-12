小红书报告：平台品用户95后占比近5成

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:今年9月份，小红书灵感营销正式启动「灵感营销·研究院」系列人群洞察报告。日前，该平台发布了关于母婴区和奢侈品区相关报告。

报告称，小红书灵感营销以问卷调研形式，搜集站内母婴用户的真实偏好。超过96%的母婴用户选择将小红书作为日常了解母婴资讯的主要渠道。宝爸宝妈从怀孕到养娃的一站式的需求都在小红书得到了满足，成功完成全场景、多需求的全面解锁。孕产用品、奶粉、纸尿裤、婴童洗护、婴童大件，是小红书母婴用户的重点关注品类。近8成用户看到产品内容5次以内就会种草购买。

95后当妈之前先要做好自己，更关注孕产好物;90后主力奶粉消费，更偏爱母婴专家的建议内容;低线城市用户乐于被母婴博主种草纸尿裤和婴童洗护内容，还乐于为娃添置婴童大件，让小家慢慢成型。母婴内容里，更多用户更偏爱通过「搜索」直接获取信息，在小红书找到问题解决方案。

奢侈品不再是熟龄人群专属，越来越多的年轻用户也开始在小红书关注奢侈品相关内容。小红书平台奢侈品用户95后占比近5成，62.3%用户在22岁以前就开始关注奢侈品。日常关注奢侈品内容的，既有职场人、也有学生党，但大面积来看，居住在高线城市的高知、高学历人群，占据了小红书奢侈品人群的大多数。

数据显示，小红书是奢侈皮用户获取奢侈品信息的重要渠道。73.1%的用户将小红书作为了解奢侈品内容的核心心智平台，相比起线下、电商等渠道，更多用户偏向通过小红书了解奢侈品的最新信息。

看奢侈品新产品，时尚达人们首选小红书。报告显示，66.8%用户通过小红书了解奢侈品当季上新。在内容偏好上，他们乐于分享奢侈品晒单、也爱看其他用户发布的开箱笔记内容。其中，奢侈品类博主和专业博主发布的款式推荐，最能激发他们对奢侈品牌、产品的兴趣。

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