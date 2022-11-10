马斯克欲在推特上线余额宝功能；苹果默认不再接受隔空投送；京东快递上线预约派送

亚马逊成全球首家市值缩水1万亿美元上市公司亚马逊股价9日下挫4.3%，使该公司市值下跌到8790亿美元，与2021年7月创纪录的1.88万亿美元市值差了整整1万亿美元，成为全球首家市值缩水1万亿美元的上市公司。报道称，紧跟在亚马逊之后的是微软。

《王者荣耀》IP新游来了 从海报元素“ALL7=1开局”“看透你的万千套路”“棋盘”，可以猜测该作或是一款8人自走棋类游戏。

福布斯发布2022中国内地富豪榜榜单显示，农夫山泉董事长钟睒睒今年仍然是第一，字节跳动创始人张一鸣排名第二，财富值为495亿美元，较去年下跌99亿美元。宁德时代的董事长曾毓群排名第三。

张朝阳称搜狐虽被边缘化但还会回来 他说:确实我们已经被边缘化了，但是我们可以回来的，我们不是观众，还是个player，只要不下场，就有更多进球的机会。

抖音及TikTok吸金超3.26亿美元 SensorTower发布了2022年10月全球热门移动应用收入TOP10榜单，抖音及海外版TikTok仍然蝉联第一。

扎克伯格就万人被裁致歉 Meta CEO扎克伯格宣布裁员超1.1万人。据CNBC从Meta被裁员工处获得的视频，扎克伯格称，这是他运营公司十八年来做的最艰难的决定。

苹果亚马逊被指合谋抬高iPhone售价 苹果和亚马逊公司在一项诉讼中被指控达成非法交易，通过打压数百个经常提供大幅折扣的第三方卖家来推高iPhone和iPad的价格。

马斯克欲在推特上线余额宝功能 马斯克（Elon Musk）周三表示，他计划把推特打造成一个人们可以在这里购物，甚至提供货币市场账户的地方。这个计划有些像支付宝之前推出的余额宝。

第三季度中国折叠屏手机销量增长114% “2022年第三季度中国市场折叠屏手机销量达72.3万部，同比增长114%，今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期。”

苹果默认不再接受隔空投送 今天凌晨，苹果正式向iPhone 用户推送了 iOS 和 iPadOS16.1.1更新，在更新后的系统中，苹果默认不再接受隔空投送，而且也无法对所有人长期开启。开启一次最多只会维持10分钟，随后便会自动关闭。

周鸿祎称360基本不触碰用户数据 周鸿祎在2022年世界互联网大会乌镇峰会期间表示，360公司广告做得没有同行那么好，主要是因为我们基本不怎么触碰用户的数据。360每天在电脑上更多采集的是黑客的不良行为，360的大数据更多不是基于个人画像，基本上没有用户帐号体系。

京东快递上线预约派送 消费者在京东快递小程序下单寄件时选择“预约派送”，即可享受短时间暂存与定时派送，在未来7天内自由选择派送时间段。其中快递定时派送时间段可以精准预约在2小时，快运重货可预约全天三个派送时段、同时，针对部分消费者的夜间送货需求，京东快递也推出夜间预约派送服务，在晚上21点至24点期间，为消费者提供晚间送货上门服务。

福布斯发布2022中国内地富豪榜 本次上榜者的财富总额从去年的1.48万亿美元下降至9071亿美元，跌幅达到39%，并创下了《福布斯》调查中国内地富豪20多年以来的最大跌幅。农夫山泉董事长钟睒睒依然位居今年榜首，第二、第三与胡润百富榜保持一致，分别是字节跳动张一鸣、宁德时代曾毓群。

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