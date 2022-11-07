疯狂小杨哥1亿买下一栋大楼；；iPhone14Pro收货需要等待更长时间；B站CEO陈睿亲自接管游戏业务

B站公布隐藏功能 今日，B站官方公布许多隐藏功能。B站表示，在全屏状态下，只要用两根手指同时敲击屏幕，就能关闭或开启弹幕。

iPhone14系列产量被削300万部 据知情人士透露，苹果公司今年iPhone14系列的手机产量将会减少。此前苹果的目标是生产9000万台，而目前的生产目标是8700万台或更少，至少削减了300万部。

特斯拉上海产业链本土化率已超95%在第五届中国国际进口博览会上，特斯拉公司副总裁陶琳表示，特斯拉上海超级工厂的产业链本土化率已超过95%，员工99.99%都是中国人。“我们还是会坚持立足中国。”

学而思推出抖音带货直播间 学而思宣布正式发布全品类抖音电商直播间“学家优品”。据介绍，学家优品致力于发现和精选全国各地优质的本地产品，通过直播电商的方式介绍和销售给用户。

Adobe将对潘通色收费 作为国际通用的标准色卡的提供者，“潘通色卡”几乎可以说是设计行业的色彩权威，也因此，对于从事设计相关行业的用户来说，“潘通”都是难以绕过的一个词汇。

小冰公司启动数字员工产品线技术升级 本次升级加强的技术包括大模型对话引擎、3D神经网络渲染、超级自然语音及AIGC人工智能内容生成。部分新技术已提前在招商局集团近日推出的“招小影”、冬奥数字教练“观君”等数字员工中升级交付。

realme官宣真我10系列11月17日发布今日，科技潮牌真我realme宣布，将于11月17日14点正式发布真我10系列。本次发布会以“卷出一块好曲屏”为主题，作为真我全球爆款数字系列回归国内的首款越级代表作，真我10系列将在国内市场全球首发，带来超乎想象的屏幕越级。

荣耀MagicOS将发布 荣耀将于11月22日-23日发布荣耀MagicOS操作系统。

苹果与前员工和解商业机密泄露诉讼 苹果公司上周与一位名叫西蒙·兰卡斯特的前员工和解了一场官司，后者被控利用职务之便窃取“敏感商业机密”，并提供给科技记者。据悉，兰卡斯特将向苹果支付数额未明的和解金，今后也不会再泄露工程数据、机密商业信息和与未发布产品有关的数据。

疯狂小杨哥1亿买下一栋大楼 日前，粉丝刚刚过亿的抖音博主疯狂小杨哥在社交平台更新了一则动态，称自己花了一亿多元人民币在合肥购置了一处房产，用来当做三只羊全球总部。

B站CEO陈睿亲自接管游戏业务 B站发布内部邮件，调整了关于游戏业务汇报线，B站CEO陈睿将亲自听取游戏业务的汇报，目的是进一步加强游戏业务，落实公司“自研精品、全球发行”的游戏业务战略。公司高级副总裁、游戏业务负责人张峰将调任至其他业务。

马斯克让几十名被裁推特员工返岗 上周五，在被马斯克以440亿美元收购后，Twitter 解雇了大约一半的员工。但现在 Twitter 正在联系数十名下岗员工，要求他们重返工作岗位。

富士康称尽快恢复郑州工厂全面生产 苹果最大iPhone代工商富士康周一表示，该公司正在努力尽快恢复郑州工厂的全面生产，并下调了第四季度业绩预期。与此同时，富士康下调了第四季度业绩展望。

iPhone14Pro收货需要等待更长时间 苹果公司发布新闻稿表示，由于在中国郑州组装这些设备的富士康工厂产能限制，预计iPhone14Pro和iPhone14Pro Max的出货量将低于该公司之前的预期，客户将经历更长的等待时间才能收到他们的新产品。

脸书将启动史上首次大规模裁员 知情人士称，脸书母公司Meta计划从本周开始大规模裁员，将影响数千名员工。这可能是科技行业在疫情期间实现快速增长后，近期裁员潮中规模最大的一轮。

苹果回应郑州工厂 苹果公司发表声明称，富士康郑州工厂目前的产能大幅降低，iPhone14Pro和iPhone14Pro Max的出货量将低于预期。官方强调，将供应链工人的健康和安全放在首位。

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