报告：Wi-Fi芯片市场规模将在2027年超过200亿美元

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:Strategy Analytics发布报告称，随着Wi-Fi在智能家居、家庭娱乐和其他应用领域的普及，Wi-Fi系统出货量将以每年7.5%的速度增长。
该研究报告指出，从现在到2027年，智能家居和家庭娱乐设备将占Wi-Fi系统增长的70%。
据悉，Wi-Fi芯片市场规模在2027年将达到200亿美元以上，以2022年的实际美元计算，每年增长近9%。
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站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:Strategy Analytics发布报告称，随着Wi-Fi在智能家居、家庭娱乐和其他应用领域的普及，Wi-Fi系统出货量将以每年7.5%的速度增长。
该研究报告指出，从现在到2027年，智能家居和家庭娱乐设备将占Wi-Fi系统增长的70%。
据悉，Wi-Fi芯片市场规模在2027年将达到200亿美元以上，以2022年的实际美元计算，每年增长近9%。
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市场研究机构Strategy Analytics发布的数据报告指出，专用元宇宙设备市场将从目前的5000万翻一番达到1亿...2021年，AR设备出货量仅占元宇宙设备的1%多一点，而到2027年，其占比将增长到64%...
同程商旅联合比达咨询发布《 2022 年度中国商旅行业发展白皮书》，预计 2022 年中国商旅管理市场在 2021 年的基础上继续回暖，市场规模预计达2108. 7 亿元，同比增长14.1%...
三星在修订的路线图中首次公布了1.4nm工艺节点，并计划2027投产...与此三星也决定在2025年投产2nm工艺，大致和台积电同步...至少和Intel相比，三星的进度并不超前，后者的18A工艺（相当于2nm）已经提前到2024年底投产...其它工艺方面，三星接下来想把3nm（预计第二代）扩展到高性能计算和移动芯片上，同时为高性能计算以及汽车芯片开发专门的4nm制程...还有服务射频器件的5nm和8nm工艺，服务嵌入式非易失存储器（eNVM）的8nm、14nm以及28nm工艺等...
三星电子公司于10月20日在首尔江南区的InterContinental COEX举行了2022年三星代工论坛。这家韩国半导体巨头计划在2023年推出第二代3纳米工艺，在2025年开始2纳米量产，在2027年推出1.4纳米工艺。这一技术路线图于10月3日（当地时间）在旧金山首次披露。
报告称，到2022年底，全球BYOD（Bring Your Own Device，指自带设备）5G智能手机出货量将增长11.9%，商用出货量将增长80.3%。到2027年，B2B 5G智能手机将占整个B2B智能手机市场的89%。
天玑9000系列自出世以来凭借着高性能低功耗特性赢得了极强的市场口碑众多头部手机厂商也都推出了搭载天玑9000系列芯片的旗舰手机而这些终端的优异表现也让大众对于联发科的下一代旗舰芯片充满了期待如今联发科新一代旗舰芯片即将到来近期联发科官方微博发布预告天玑旗舰芯片新品发布会正式定档11月8日1430此消息一出便引发大量数码爱好者的讨论在此之前这款名为天玑9200的旗舰芯片频频曝出性能跑分接连打破历史最 佳纪录顶 级性能表现让众多网友表示对天玑9200的正式发布充满期待从网传的跑分信息看天玑9200带来了足够的猛料天玑9200在常?
最新的Strategy Analytics元宇宙、增强和虚拟现实报告《元宇宙设备预测2014-2027》预测，到2024年，元宇宙设备的市场存量将从目前的5000万翻一番...执行董事大卫麦奎因表示:“在这一领域不断增长的投资，为消费者提供新的、刺激的体验，进而让消费者使用专用设备来感受新服务...“到目前为止，市场主要是VR头戴设备，AR设备主要局限于企业市场...
截止9月30日的三个月里，这家总部位于韩国的科技巨头仅实现约10.8万亿韩元（76亿美元）的营业利润，较去年同期下滑31%以上...尽管这是该公司近三年来的首次同比营业利润下滑，但与此三星预计营收将小幅增长2.7%至76万亿韩元（539亿美元）...与上一季度相比，广泛用于便携式消费电子设备（如数码相机、手机、USB闪存驱动器）的NAND闪存价格，预计会在3季度下调13~18%...而用于智能手机和个人电脑的DRAM芯片价格，预计也会迎来类似的下调......
为此，速途元宇宙研究院针对目前主流数字藏品的特性，构造了数字藏品的“四象限”，并更为直观具体的展现数字藏品的价值属性...那么，数字藏品在未来究竟能有多大的市场规模？速途元宇宙研究院在《报告》中预测，至 2026 年末，国内数字藏品市场规模将达到24. 7 亿元，关联市场规模将达到926. 3 亿元......
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。