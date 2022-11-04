报告：Wi-Fi芯片市场规模将在2027年超过200亿美元

天玑9000系列自出世以来凭借着高性能低功耗特性赢得了极强的市场口碑众多头部手机厂商也都推出了搭载天玑9000系列芯片的旗舰手机而这些终端的优异表现也让大众对于联发科的下一代旗舰芯片充满了期待如今联发科新一代旗舰芯片即将到来近期联发科官方微博发布预告天玑旗舰芯片新品发布会正式定档11月8日1430此消息一出便引发大量数码爱好者的讨论在此之前这款名为天玑9200的旗舰芯片频频曝出性能跑分接连打破历史最 佳纪录顶 级性能表现让众多网友表示对天玑9200的正式发布充满期待从网传的跑分信息看天玑9200带来了足够的猛料天玑9200在常?