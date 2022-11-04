高通CEO：2024年将成为Windows PC使用骁龙芯片的拐点

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日消息:高通公司首席执行官兼总裁 Cristiano Amon 认为，2024 年是使用其公司的骁龙芯片的 PC 大放异彩的一年。他在公司 2022 年第四季度财报电话会议上说：「基于我们当前所积累的相关设计，，我们预计 2024 年将看到 Windows 在骁龙 PC 上的拐点。」

Amon 做出这一预测是基于微软所推崇的增强型人工智能功能、更多的 PC 制造商签约使用该芯片，以及进一步的设计工作，使骁龙适合运行 Windows。Amon 没有详细说明哪些厂商将提供搭载骁龙处理器的 PC，因为财报电话会议的大部分内容都集中在高通公司将如何度过 2022 年的剩余时间以及预计会很困难的 2023 年。

冻结招聘是已经采用的一个策略。高通公司首席财务官 Akash Palkhiwala 说，「在手机、其他成熟产品领域以及销售、一般和管理费用方面」已经进行了「削减」。他没有解释「削减」是指成本、员工人数，还是两者都是。

苹果公司通过使用比以前更多的 5G 调制解调器提供了帮助，Cristiano Amon 说，2023 年的 iPhone「大部分」将使用高通公司的 5G 芯片，而过去几年只有 20%，而且三星也比过去几年购买更多。

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