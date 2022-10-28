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苹果CEO库克：iPhone14 Pro系列供应链紧张将继续一段时间

2022-10-28 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日消息:苹果公司发布2022财年第四财季财报。报告显示，公司第四财季总净营收为901.46亿美元，同比增长8%，市场预期886.4亿美元;净利润为207.21亿美元，同比增长1%，市场预期204.23亿美元;每股摊薄收益为1.29美元，与上年同期的1.24美元相比增长4%。苹果公司第四财季大中华区营收为154.70亿美元，与上年同期的145.63亿美元相比增长6%。

iPhone 14，iPhone 14 Plus，苹果，智能手机

苹果第四财季iPhone收入426.3亿美元，同比增长9.67%。财报发布后，苹果管理层召开电话会议。苹果首席执行官蒂姆·库克称，从一开始iPhone14Pro和Pro Max受到供应链限制，对苹果的销售产生了影响。苹果正在努力满足需求，客户需求强劲，最终比苹果预期的要好，不过供应链紧张将会继续一段时间。

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库克表示：「我们对于 iPhone 产品线的总体实力还是非常满意的，美国和英国市场最畅销机型前四名中有三款 iPhone 产品，中国城市市场最畅销机型前三名，澳大利亚市场的前六名，德国市场最畅销机型前五名中有四款 iPhone 产品，以及日本市场最畅销机型前两名。消费者对于 iPhone 产品的总体满意度达到了98%。」

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    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙695（配备 Adreno619显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙695的优点开发人员针对高通骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑联发科天玑8100的优点支持201% 更高的内存带宽（51.2对17GB/s）显示明显更好（高达2倍）AnTuTu9分数 –798K 与398KCPU 时钟速度提高30%（2850与2200MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）更高的 GPU 频率 （~9%）

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    北斗、GPS、Galileo等Redmi Note 12 Pro支持的定位方式有：北斗：B1I + B1C｜GPS：L1｜Galileo：E1｜GLONASS：G1｜QZSS：L1｜A-GPS 数据网络定位｜Wi-Fi 网络定位｜sensor 辅助定位。

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    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:联发科天玑920（带有 Mali-G68MC4显卡）和天玑8100(Mali-G610MC6)。联发科天玑8100的优点具有比天玑920大2MB 的 L3缓存大小显示明显更好（高达65%）AnTuTu9得分 –798K 与483K具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）CPU 时钟速度提高14%（2850与2500MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:跑分来看的话，天玑8100也比天玑920是要好上一个档次，性能提升很多，自然是天玑8100更好。

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    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:

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    骁龙8+更好。骁龙8+是目前高通公司最新最好的芯片之一，骁龙8+是高通新一代骁龙8Gen1 芯片优化版，对标的是天玑9000，相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。CPU最大主频是3.2GHZ，这次高通在功耗的问题上下了苦功夫，所以天玑 8100 还是不能和骁龙8Gen1Plus比拼的。

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  • Redmi Note 12王者荣耀有高刷模式吗？

    有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。

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  • 天玑8100是几核？

    八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。

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  • Redmi Note 12有红外遥控吗？

    有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。

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  • 天玑8100支持北斗系统吗？

    支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。

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  • Redmi Note 12是5G双卡双待吗？

    是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。

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  • 天玑8100支持120hz刷新率吗？

    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

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  • Redmi Note 12 Pro有胶片画框吗？

    有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。

    Redmi Note 12 Pro

  • 天玑8100支持蓝牙5.2吗？

    支持。天玑8100支持的蓝牙最新版本是5.3。最新版本增加了多项功能增强功能，包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含一个新的连接子评级功能，并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能源效率和用户体验。

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  • Redmi Note 12 Pro+摄像头可以拍摄什么视频？

    最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。

    Redmi Note 12 Pro+

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