苹果CEO库克：iPhone14 Pro系列供应链紧张将继续一段时间

站长之家（ChinaZ.com）10月28日消息:苹果公司发布2022财年第四财季财报。报告显示，公司第四财季总净营收为901.46亿美元，同比增长8%，市场预期886.4亿美元;净利润为207.21亿美元，同比增长1%，市场预期204.23亿美元;每股摊薄收益为1.29美元，与上年同期的1.24美元相比增长4%。苹果公司第四财季大中华区营收为154.70亿美元，与上年同期的145.63亿美元相比增长6%。

苹果第四财季iPhone收入426.3亿美元，同比增长9.67%。财报发布后，苹果管理层召开电话会议。苹果首席执行官蒂姆·库克称，从一开始iPhone14Pro和Pro Max受到供应链限制，对苹果的销售产生了影响。苹果正在努力满足需求，客户需求强劲，最终比苹果预期的要好，不过供应链紧张将会继续一段时间。

库克表示：「我们对于 iPhone 产品线的总体实力还是非常满意的，美国和英国市场最畅销机型前四名中有三款 iPhone 产品，中国城市市场最畅销机型前三名，澳大利亚市场的前六名，德国市场最畅销机型前五名中有四款 iPhone 产品，以及日本市场最畅销机型前两名。消费者对于 iPhone 产品的总体满意度达到了98%。」

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