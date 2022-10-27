天猫：已在 300 城实现电器家装“一次上门，免费送装”

站长之家 10 月 27 日讯：天猫宣布，已在 300 城实现电器家装“一次上门，免费送装”。未来 3 年，天猫和菜鸟将一起把这项服务铺满全国 2800 多个县。
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天猫双 11 预售期间，天猫和菜鸟联合宣布：未来 3 年，消费者在天猫购买衣柜、床、洗衣机等大件电器家装商品，将实现100%“一次上门、免费送装”...菜鸟CEO万霖在发布会现场说，作为天猫大件商品的官方物流，菜鸟已经初步建立专业的大件商品物流解决方案：在佛山、赣州、潮州等产业基地开设了自营的集货分拨中心，使得 70 个城市消费者收货时长缩短了2- 3 天...
今年天猫双 11 菜鸟供应链继续推动预售极速达，覆盖城市超 300 个，覆盖包裹量同比去年双 11 预计将增长50%...菜鸟已在全国建立了七大仓配枢纽，全国可链接的仓网资源达数千万平方米，在拥有强控资源的菜鸟供应链基于仓配产能的精细化盘点，做好资源储备...今年双11，菜鸟将继续打出“预售极速达+预售领先达+预包预处理”大促前置预处理组合拳...运营保障：菜鸟供应链在运营方面的举措，同样将为物流提速提供保障......
全球速卖通数据显示，取暖类电器在欧洲市场销量环比上个月增长了近300%...宁波海关数据显示，今年1至8月，浙江慈溪取暖器出口33.5亿元，同比增长26.3%，其中出口欧盟15.3亿元，同比增长55.2%...由于欧洲电价上涨，节能类产品及低能耗的取暖电器也在欧洲市场流行...因“USB小风扇”走红海外的速卖通商家几素，适时对欧洲市场推出了更加节能的“USB取暖小电器”系列...取暖电器的需求量同比去年增长超40%，其中电热毯同比增长超70%，电暖气同比增长超50%......
今日晚8点，天猫双十一将正式进入预售期，优惠力度为跨店每满300-50...今年天猫双十一第一波开卖时间为:10月31日晚上8点——11月3日24点，第二波开卖时间:11月10日晚上8点——11月11日24点...在双十一前夕，淘宝天猫针对双11期间的价保服务规则做了升级，从以往付款后15天内价保，改为付款/付尾款后至11月11日活动结束后15天内全程价保，即付款日至11月26日，最长价保时间从15天延长至27天...操作如下:我的淘宝——官方客服价保中心——选择需要价保的——点击一键价保......
今年双 11 申通快递与电商平台合作在上海、杭州、武汉、广州、南京等 30 个网购活跃的城市推出按需配送服务：消费者在平台下单时可选择收货方式，对于需要上门且推送给申通的订单，申通会主动与客户规范化电联，并按照要求送货上门让用户签收...双 11 期间，申通快递将增加超过 3000 名专职按需配送服务人员，对于参与送货上门的网点与快递小哥也将给予补贴...
新车已于8月11日在印尼上市，并提供标准版和长续航版两个版本，售价分别为2.38亿印尼盾和2.95亿印尼盾，约合人民币分别为11万元和13.5万元，支持快充...车身尺寸方面，标轴版车型的长宽高分别为2599mm、1505mm、1631mm，轴距为1635mm；长轴版车型长宽高分别为2974mm、1505mm、1631mm，轴距为2010mm...电池都为28.1kWh的磷酸铁锂电池，CLTC续航300km......
今年天猫双 11 菜鸟供应链继续推动预售极速达，覆盖城市超 300 个，覆盖包裹量同比去年双 11 预计将增长50%...比如升级后的“智慧眼”，不仅将管理维度从四级地址（省、市、区、街道）提升至五级地址（社区），更加精准地识别受疫情影响区域，同时做到了实时掌握各个社区的疫情政策和可配送情况，自动识别快速下发，及时切换配送资源，实现全链路常态化运营闭环...
站长之家 10 月 20 日讯：淘宝宣布对购物车进行扩容，购物车可装的宝贝数量上限从 120 个升级至 300 个...
消费者在美团或美团外卖App上搜索“苏宁易购”，即可购买手机、电脑、生活家电等产品，近 3000 个SKU商品最快 30 分钟外卖送达...凭借广泛的线下门店数量，截止iPhone14 开售当日中午 11 点，iPhone14 同比去年iPhone13 订单增长近 3 倍，超 5 成用户半小时内收到iPhone14 新机...“打开美团或美团外卖App搜索‘苏宁易购’，全场免费配送，限量抢满 699 减 80 元优惠券......
中关村在线消息：9月30日，据相关爆料，华为官网最近重新上架了P50Pro机型，新机在外观上做出了变化，与前代相比取消了“Leica”标志，影像系统硬件保持不变，定价与之前相同，并且现在购机还可以享受100元优惠，赠送充电器套装...华为P50Pro支持IP68级防尘防水，支持120Hz，P3色域，1440Hz高频PWM调光，画面更流畅，色彩更细腻清晰，搭载4360mAh大容量电池，支持66W华为有线快充，50W华为无线快充，带来长久续航性能，使用无焦虑...
是的。天玑1080是5G芯片。5G、Wi-Fi 6、蓝牙和 GNSS 连接都直接内置在 Dimensity 1080 中，这意味着它们的工作效率比其他多芯片设计要高得多，从而延长您的日常电池寿命。搭载联发科技天玑 1080 的智能手机可以结合 5G 低频段和中频段，以实现更快的平均速度、更大的覆盖范围以及跨覆盖层的 5G 区域之间的无缝移动，让您的 5G 体验永不出错。
PWM调光Redmi Note 12 Pro和Pro+都是使用1920Hz 高频 PWM 调光。这两款手机的屏幕参数一样，尺寸：6.67 英寸、分辨率：2400*1080、对比度：5，000，000:1、调光级数：16000 级、全局激发亮度：900 nit* 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz、触控采样率：全局 240Hz、1920Hz 高频 PWM 调光、DCI-P3、HDR10+、10bit 色深、杜比视界、阳光屏、护眼模式。
很适合。天玑1080采用联发科 HyperEngine3.0网络引擎，即使在接到电话和旅行时也能继续玩游戏。与其他芯片设计相比，连接朋友的设备并在线玩游戏的时间延长33%，并且很省电，也有用于游戏的5G HSR 模式。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙695（配备 Adreno619显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙695的优点开发人员针对高通骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑联发科天玑8100的优点支持201% 更高的内存带宽（51.2对17GB/s）显示明显更好（高达2倍）AnTuTu9分数 –798K 与398KCPU 时钟速度提高30%（2850与2200MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）更高的 GPU 频率 （~9%）
QC3+/PD2.0/PD3.0快充协议Redmi Note12 探索版支持210W 有线秒充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，USB Type-C 双面充电接口，标配 210W 双 GaN 充电器，兼容220V电压、110V电压。
北斗、GPS、Galileo等Redmi Note 12 Pro支持的定位方式有：北斗：B1I + B1C｜GPS：L1｜Galileo：E1｜GLONASS：G1｜QZSS：L1｜A-GPS 数据网络定位｜Wi-Fi 网络定位｜sensor 辅助定位。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:联发科天玑920（带有 Mali-G68MC4显卡）和天玑8100(Mali-G610MC6)。联发科天玑8100的优点具有比天玑920大2MB 的 L3缓存大小显示明显更好（高达65%）AnTuTu9得分 –798K 与483K具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）CPU 时钟速度提高14%（2850与2500MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:跑分来看的话，天玑8100也比天玑920是要好上一个档次，性能提升很多，自然是天玑8100更好。
不是Redmi Note 12是单扬声器的设计，Pro/Pro+版本才是双扬声器。Pro以上版本使用超线性双扬声器，支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB，且有Hi-Res Audio认证、Hi-Res Audio Wireless 认证、Dolby Atmos 杜比全景声。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:
Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / gRedmi Note 12 Pro支持的WLAN协议：Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g；WLAN频率：2.4G WiFi | 5G WiFi；支持 2x2 MIMO，WiFi Direct，Miracast；蓝牙 Bluetooth 5.2 支持 SBC / AAC / LDAC / LHDC。
骁龙8+更好。骁龙8+是目前高通公司最新最好的芯片之一，骁龙8+是高通新一代骁龙8Gen1 芯片优化版，对标的是天玑9000，相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。CPU最大主频是3.2GHZ，这次高通在功耗的问题上下了苦功夫，所以天玑 8100 还是不能和骁龙8Gen1Plus比拼的。
有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。
八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。
有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。
支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。
是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。
支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。
有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。
支持。天玑8100支持的蓝牙最新版本是5.3。最新版本增加了多项功能增强功能，包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含一个新的连接子评级功能，并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能源效率和用户体验。
最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。