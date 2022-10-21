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淘宝直播公布双11新利好政策 千万流量奖励垂类达人

2022-10-21 11:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:淘宝直播发布了双11新的利好政策，并公布了《垂类达人激励总则》，活动时间为2022年10月20日至2022年12月31日。

据悉，该政策是旨在鼓励女装、箱包、运动户外、家居百货等各品类达人，以及主持人、空姐、模特、设计师买手、大学生、教师等不同职业的主播，发挥自己的身份特长，在主播垂类赛道闯出一片天，携手平台提升直播间内的“购物想象”。

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淘宝直播除了赋予千万流量池的福利之外，还特别设置了平台特色标签、公域流量加权的特色权益呈现形式，凡是被“标签化”的垂类主播可加赠1个公域流量池激励，赋能主播们以“垂”攻“全”。

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在内容营销上，入选的垂类主播还可享受平台S级/A级活动的优先参与权，多重曝光以触发爆品的诞生。另一方面，平台不定期颁发的优秀主播奖助攻口碑发酵，以提升账号权重，触达成交爆发。

在实操层面，淘宝直播从垂类主播们的刚需入手，设置专属小二长期对接，实时解决主播们在实操过程中的“疑难杂症”，帮助主播解决组货难点。

淘宝直播强调，针对不同类型的垂类主播建立了相对应的奖励机制，新主播、老主播可根据实际情况参与活动，并获得相对应的流量券福利，为直播间增加人气。同时，垂类达人可充分运用平台流量效应，培养消费者的粘性，提升直播账号权重，实现直播间的高成交。

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