2022淘宝天猫双十一大额优惠券领取 淘宝天猫双11优惠券在哪领

2022年的淘宝天猫双11活动再次来袭了，本次天猫天猫双十一活动是10月24日开启预售，很多朋友还不清楚本次的预售活动的优惠券在哪领取，下面就来为大家分享一下。
10月20日0点准时抢199减30元券，母婴/个护/家清/酒类各有品类加码券
本次淘宝天猫优惠活动已经延迟到24日，20日到24日的是一些其他品类的活动，也有不少商家已经随其他电商平台开启了优惠活动。
1.预售阶段
定金支付时间:10月24日20时-10月31日19:59:59;
尾款支付时间:10月31日20时-11月3日23:59:59。
2.各品类活动期间
第一波福利优惠活动
预热:10月28日0时-10月31日19:59:59;
正式:10月31日20时-11月3日23:59:59;
第二波福利优惠活动
预热:11月6日0时-11月10日19:59:59;
正式:11月10日20时-11月11日23:59:59。
本次也修改了价保的规则，从以往付款后15天内价保，改为付款/付尾款后至11月11日活动结束后15天内全程价保，即付款日至11月26日，最长价保时间从15天延长至27天。
|2022淘宝天猫双11热门会场
|淘宝天猫双11优惠力度
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