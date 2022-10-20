2022京东双十一优惠券哪里领取 京东双11大额购物津贴领取

2022年京东双十一马上就要在10月20日开启预售期了，本次预售期也发放了大量的优惠券，一些玩家还不清楚本次京东双十一的优惠券哪里领取，下面就来为大家分享一下。

【预售期】10月20日20点-10月31日19点20分;

预售期这个时期，很多商家是这时候入场，并且做出保价的承诺，等不及的朋友还是可以在这期间找到一些比较优质的价格的商品的。

【开门红/付尾款】10月31日20点-11月3日24点;

本次京东红包首发时间为10月28日12点，分为两阶段发放，红包加码日:10月31日、11月7日、11月10日，可以在这期间领取到大额红包。

【品类期】11月4日-11月10日20点;

【高潮期】11月10日20点-11月11日24点;

【返场期】11月12日0点-11月13日24点。

以下是京东双十一各类优惠券的领取，如果有需要可以进入相应的专区进行领取。

2022京东双11活动会场入口 京东双11优惠力度 主会场 每日疯抢优惠神券，定金膨胀不止10倍 京东超市 好物低至 5 折 预售爆品 定金膨胀不止 10 倍 京东国际 进口毫无每满 300 减 30 元 家电预售 付定金赠百元好礼 手机预售 抢神券、现货价保 电脑数码 尾款至高 24 期免息，价保 30 天 品质男装 领券每满 200 减 30 元、不止 5 折 小家电 定金享多倍膨胀 户外运动 每满 200 减 30 元 京东生鲜 生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一 图书文娱 定金膨胀不止 5 折

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