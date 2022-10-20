2022京东双十一优惠券哪里领取 京东双11大额购物津贴领取

2022年京东双十一马上就要在10月20日开启预售期了，本次预售期也发放了大量的优惠券，一些玩家还不清楚本次京东双十一的优惠券哪里领取，下面就来为大家分享一下。
【预售期】10月20日20点-10月31日19点20分;
预售期这个时期，很多商家是这时候入场，并且做出保价的承诺，等不及的朋友还是可以在这期间找到一些比较优质的价格的商品的。
【开门红/付尾款】10月31日20点-11月3日24点;
本次京东红包首发时间为10月28日12点，分为两阶段发放，红包加码日:10月31日、11月7日、11月10日，可以在这期间领取到大额红包。
【品类期】11月4日-11月10日20点;
【高潮期】11月10日20点-11月11日24点;
【返场期】11月12日0点-11月13日24点。
以下是京东双十一各类优惠券的领取，如果有需要可以进入相应的专区进行领取。
|2022京东双11活动会场入口
|京东双11优惠力度
|主会场
|每日疯抢优惠神券，定金膨胀不止10倍
|京东超市
|好物低至 5 折
|预售爆品
|定金膨胀不止 10 倍
|京东国际
|进口毫无每满 300 减 30 元
|家电预售
|付定金赠百元好礼
|手机预售
|抢神券、现货价保
|电脑数码
|尾款至高 24 期免息，价保 30 天
|品质男装
|领券每满 200 减 30 元、不止 5 折
|小家电
|定金享多倍膨胀
|户外运动
|每满 200 减 30 元
|京东生鲜
|生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一
|图书文娱
|定金膨胀不止 5 折
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