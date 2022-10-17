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TrendForce：预估2022年虚拟拍摄LED显示屏市场产值达4.31亿美元

2022-10-17 14:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月17日消息:据TrendForce集邦咨询报告显示，2021年全球LED显示屏虚拟拍摄应用的市场规模约2.83亿美元，年增136%。2022年尽管受到通货膨胀、全球经济下滑影响，但受惠于更多摄影棚采用虚拟拍摄技术，预估2022年虚拟拍摄LED显示屏市场产值将稳定成长至4.31亿美元，年增52%。

电子，屏幕

TrendForce集邦咨询表示，LED显示屏替代传统绿幕，大幅缩减后制时间与降低视频制作成本，应用于娱乐影音产业如电影、戏剧、广告等拍摄，同时有助于增加现场参与人员的沉浸式体验效果，成为LED显示屏在虚拟拍摄应用领域成长的原因。

虚拟拍摄（Virtual Production）重视高动态范围成像(HDR)、高画面更新率(HFR)、高灰阶(High Grayscale)影像，强调画面质量、色彩精细度与流畅度。主要应用于背景显示、地砖屏与天花板屏。依照拍摄场景与预算需求，高阶虚拟拍摄用背景显示屏产品要求高亮度(>1，500nits)、高分辨率(P1.2-P1.6)、高灰阶(16bits)、高刷新率(3，840/7，680Hz)、画面更新率达60Hz，并要求符合 DCI-P3(广色域标准)。

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  • iPad 10摄像头参数性能怎么样？

    后置单摄1200万像素广角摄像头，ƒ/1.8 光圈iPad 10后置1200 万像素广角摄像头，ƒ/1.8 光圈，最高可达 5 倍数码变焦，可以支持4K 视频拍摄：24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps；前置横向 1200 万像素超广角摄像头，122° 视角，ƒ/2.4 光圈，支持1080p 高清视频拍摄：25 fps、30 fps 或 60 fps。

    iPad 10

  • iPad 10可以支持什么显示器？

    支持一台分辨率最高达 4K (30Hz) 或 1080p (60Hz) 的外接显示器iPad 10可以外接支持一台分辨率最高达 4K (30Hz) 或 1080p (60Hz) 的外接显示器，连接方式有通过 USB-C 进行原生 DisplayPort 输出或使用转换器支持进行 VGA、HDMI 和 DVI 输出。同时iPad 10还可以视频镜像，隔空播放镜像、照片和视频输出至 Apple TV* (第二代或后续机型) 或支持隔空播放的智能电视，最高可达 4K；通过 USB-C 数字影音多端口转换器和 USB-C VGA 多端口转换器支持视频镜像和视频输出 (转换器需单独购买)。

    iPad 10

  • iPad 10屏幕参数性能怎么样？

    10.9英寸Liquid 视网膜显示屏，2360 x 1640 像素分辨率iPad 10使用Liquid 视网膜显示屏，10.9 英寸LED 背光多点触控显示屏，采用 IPS 技术，2360 x 1640 像素分辨率，264 ppi，支持原彩显示，500 尼特亮度，采用防油渍防指纹涂层，支持 Apple Pencil (第一代)。

    iPad 10

  • i7-13700K自带集成显卡吗？

    带。i7-13700K是自带集成显卡的，集成是UHD Graphics 770显卡。UHD Graphics 770 是英特尔于 2021 年 11 月 4 日推出的集成显卡解决方案。该设备基于 10 纳米工艺，基于 Alder Lake GT1 图形处理器，支持 DirectX 12。这确保了所有现代游戏都能运行在 UHD Graphics 770 上。它具有 256 个着色单元、16 个纹理映射单元和 8 个 ROP。GPU 以 300 MHz 的频率运行，可提升至 1450 MHz。

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  • 2022款iPad Pro充电器是多少W？

    20W2022 款iPad Pro包装盒内配备的充电器是20W，为USB-C接口，和前几代的充电器是一样的。电池方面，11 英寸 iPad Pro 内置 28.65 瓦时锂聚合物充电电池，12.9 英寸 iPad Pro 内置 40.88 瓦时锂聚合物充电电池，续航基本上和上一代一样，使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达10小时。

    2022款iPad Pro

  • i7-13700K保修几年？

    三年。i7-13700K是保修三年，英特尔® 盒装处理器三年有限保修适用于包装在正版英特尔封装中、并作为独立组件出售给最终客户的符合条件的英特尔® 处理器和散热解决方案。

    i7-13700K

  • 2022款iPad Pro接口输出速度多少？

    雷雳 3 (速率最高可达 40Gb/s)2022 款iPad Pro接口的输出速度为雷雳 3 (速率最高可达 40Gb/s) 、USB 4 (速率最高可达 40Gb/s)、 USB 3.1 第二代 (速率最高可达 10Gb/s)，同时它还可以支持一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器。

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  • 2022款iPad Pro摄像头参数怎么样？

    广角：1200 万像素和 ƒ/1.8 光圈、超广角：1000 万像素、ƒ/2.4 光圈和 125° 视角2022 款iPad Pro后置摄像头为广角：1200 万像素和 ƒ/1.8 光圈和超广角：1000 万像素、ƒ/2.4 光圈和 125° 视角，支持2 倍光学变焦 (缩小) 、最高可达 5 倍数码变焦；视频拍摄可支持4K 视频拍摄：24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps (广角)以及ProRes 视频拍摄：最高可达 4K，30 fps (128GB 容量机型最高可达 1080p，30 fps)。前置原深感摄像头是1200 万像素超广角摄像头，122° 视角、ƒ/2.4 光圈。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro续航怎么样？

    无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时2022 款iPad Pro使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时；无线局域网 + 蜂窝网络机型使用蜂窝网络浏览网页，使用时间最长可达 9 小时；内置电池方面，11 英寸 iPad Pro 内置 28.65 瓦时锂聚合物充电电池，12.9 英寸 iPad Pro 内置 40.88 瓦时锂聚合物充电电池。

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  • 2022款iPad Pro可以外接哪些显示器？

    支持一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器2022 款iPad Pro支持一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器，视频镜像、隔空播放镜像、照片和视频输出至 Apple TV* (第二代或后续机型) 或支持隔空播放的智能电视，最高可达 4K 通过 USB-C 数字影音多端口转换器和 USB-C VGA 多端口转换器支持视频镜像和视频输出 (转换器需单独购买)。

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  • 2022款iPad Pro11英寸和12.9英寸区别是什么？

    屏幕大小、电池续航不同2022 款iPad Pro11 英寸和12. 9 英寸主要区别是屏幕和电池。在屏幕方面，11英寸使用的是Liquid 视网膜显示屏（LED屏幕），12.9英寸是Liquid 视网膜 XDR 显示屏（mini-LED），12.9英寸的峰值亮度也更高，XDR 亮度：最大 1000 尼特 (全屏)；峰值亮度 1600 尼特 (仅限 HDR 内容)。电池方面：11英寸内置 28.65 瓦时锂聚合物充电电池，12.9 英寸 iPad Pro 内置 40.88 瓦时锂聚合物充电电池。

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  • 2022款iPad Pro主要参数配置怎么样？

    M2芯片，支持新的悬停 Apple Pencil 功能、Wi-Fi 6E2022款iPad Pro有11 英寸和12. 9 英寸两个版本选择，搭载M2 芯片，支持新的悬停 Apple Pencil 功能、Wi-Fi 6E ，搭载 iPadOS 16 操作系统，支持台前调度、桌面级 App、参考模式等。 支持RAW 硬件加速和ProRes 编解码引擎，可拍摄智能 HDR 4 照片。11 寸依然采用 LCD 屏幕，12.9 寸则是 XDR显示屏。11 英寸 iPad Pro 无线局域网版本售价 6799 起，无线局域网 ＋ 蜂窝网络版本售价 7999 起；12.9 英寸 iPad Pro 无线局域网版本售价为9299 起，无线局域网 ＋ 蜂窝网版本售价为10499 起，都是128GB版本起售。

    2022款iPad Pro

  • iPad 10主要参数性能怎么样？

    A14处理器，USB-C接口，10.9英寸全面屏屏幕iPad10 使用了全面屏和直角边设计，拥有 10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏，依然是非全贴合设计，搭载 A14 处理器，配备了USB-C接口。相机方面， 搭载了12MP 前置摄像头以及 12MP 后置摄像头，同时录像升级到了 4K 视频，支持Apple Pencil（第 1 代），因此要给这根笔充电的话，需要使用USB-C 转 Apple Pencil 的转换器，官网价格为 67 元。新 iPad10 有 64GB 和 256GB 两种配置，有蓝色、粉色、黄色和银色可选。 wifi 64G 版 3599 起，蜂窝 4799 元。新款 iPad 10将在10 月 20 日上午 9 点接受订购，10 月 26 日发售。

    iPad 10

  • 2022款iPad Pro能无线充电吗？

    支持MagSafe无线充电2022 款iPad Pro可以支持MagSafe无线充电，预计充电速度为15W左右，而iPad Pro的有线充电最快可达35W。实际上平板电脑使用无线充电可能会不如智能手机那么需求那么大，且考虑到平板的电池更大，需要更多的充电时间，因此无线充电相对来说不如有线充电更快充满电。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro能插耳机吗？

    能插Type-c接口的耳机2022 款iPad Pro可以插入Type-C接口的耳机，因为没有3.5mm耳机孔，因此无法使用3.5mm耳机。如果有需要使用3.5mm的有线耳机，需要使用typec耳机转3.5mm转接口的转接线。当然，iPad Pro搭配苹果自己的AirPods系列耳机也比较方便，软件适配比较好，切换设备快捷。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro能打电话吗？

    不可以2022 款iPad Pro不支持打电话或接听电话功能，但可以支持Face Time、微信、QQ等社交软件的视频通话功能。iPad Pro2022不能像iPhone一样打电话，它主要的功能是在视频编辑、绘画以及其他办公学习方面的工作。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro能用小米充电器吗？

    可以2022 款iPad Pro最高可以支持35W的PD快充，小米充电器只要可以满足PD充电协议，充电功率不会太低，至少在20W以上的话，都是可以给iPad Pro充电，根据充电器协议会提供不同的功率，最好是越高越好。其他品牌的充电器也一样，支持PD快充协议，然后功率最好在35W以上最好。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有哪些颜色？

    深空灰色、银色2022 款iPad Pro预计只有两款颜色，分别是深空灰色和银色，不会有iPad Air系列上的多彩颜色。2022 款iPad Pro作为苹果的高端平板产品，在外观上一直保持比较低调的设计风格，在颜色方面也没有提供多彩颜色，前几代机型都是深空灰色和银色两种，因此这一代机型也预计只有两种颜色。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有128g吗？

    有2022 款iPad Pro会提供128GB到2TB不同存储的版本，如果对于有视频编辑或其他专业需求的用户，最好是购买存储容量较大的版本，如果使用需求较低的话，低存储版本的也可以满足日常的使用需求。不过考虑到iPad长期使用后，下载安装的APP数量可能会越来越多，128GB对于长期使用的话可能会有点不够。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有灵动岛吗？

    可能会增加2022 款iPad Pro在外观还是和上一代保持一致，为全面屏的设计，而灵动岛是苹果在iPhone14Pro上开始推出的一个新设计，这个设计是在软件方面进行改变，没有硬件的要求，因此iPad Pro理论上完全可以适配灵动岛功能，且它的灵动岛会比iPhone14 Pro上更好看，因为它没有中间挖孔的摄像头，灵动岛无论是横置状态还是竖直状态都可以使用，同时，只要苹果愿意的话，实际上旧款的iPad Pro也有可能适配灵动岛。

    2022款iPad Pro

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