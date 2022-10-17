TrendForce：预估2022年虚拟拍摄LED显示屏市场产值达4.31亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月17日消息:据TrendForce集邦咨询报告显示，2021年全球LED显示屏于虚拟拍摄应用的市场规模约2.83亿美元，年增136%。2022年尽管受到通货膨胀、全球经济下滑影响，但受惠于更多摄影棚采用虚拟拍摄技术，预估2022年虚拟拍摄LED显示屏市场产值将稳定成长至4.31亿美元，年增52%。

TrendForce集邦咨询表示，LED显示屏替代传统绿幕，大幅缩减后制时间与降低视频制作成本，应用于娱乐影音产业如电影、戏剧、广告等拍摄，同时有助于增加现场参与人员的沉浸式体验效果，成为LED显示屏在虚拟拍摄应用领域成长的原因。

虚拟拍摄（Virtual Production）重视高动态范围成像(HDR)、高画面更新率(HFR)、高灰阶(High Grayscale)影像，强调画面质量、色彩精细度与流畅度。主要应用于背景显示、地砖屏与天花板屏。依照拍摄场景与预算需求，高阶虚拟拍摄用背景显示屏产品要求高亮度(>1，500nits)、高分辨率(P1.2-P1.6)、高灰阶(16bits)、高刷新率(3，840/7，680Hz)、画面更新率达60Hz，并要求符合 DCI-P3(广色域标准)。

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