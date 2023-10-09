我国AI服务器市场激增 2023年上半年加速服务器市场规模达31亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:近日，国际数据公司（IDC）发布《中国半年度加速计算市场报告》显示，在大模型时代背景下，我国AI服务器市场需求激增。

报告显示，2023年上半年，我国加速服务器市场规模较上年同期增长54%，达到31亿美元。其中，GPU服务器市场份额高达88%，达30亿美元，是市场的主导力量。此外，NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器也以17%的速度增长，占有份额达8%，约2亿美元。

报告称，2023年上半年，从厂商销售额角度看，浪潮、新华三、宁畅位居前三，占据了70%以上的市场份额;从服务器出货台数角度看，浪潮、坤前、宁畅位居前三名，占有近60%的市场份额

IDC预测，到2027年中国加速服务器市场规模将达到164亿美元。其中非GPU服务器市场规模将超过12%。

2023年上半年，中国加速芯片的市场规模超过50万张。从技术角度看，GPU卡占有90%的市场份额;从品牌角度看，中国本土AI芯片品牌出货超过5万张，占比整个市场10%左右的份额。

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