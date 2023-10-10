报告：到2032年，全球AI医疗影像市场规模将达到298 亿美元，复合年增长率为 32.1%

文章概要: 1. 全球医疗影像人工智能市场正以32.1%的复合年增长率迅速增长，主要因素包括在放射学中应用人工智能的增加以及对人工智能支持的CT需求不断上升。 2.2022年，全球医疗影像人工智能行业创造了19亿美元的收入，预计到2032年将达到298亿美元，呈现出强劲的增长态势。 3. 医疗影像人工智能具有潜力显著提高医疗保健专业人员和机构的效率，帮助放射科医生检测微小的异常和模式，降低错误风险，提高诊断准确性。

站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:全球医疗影像人工智能市场正经历着迅速的增长，主要受到在放射学中应用人工智能的增加以及对人工智能支持的CT需求不断上升等因素的推动。根据Allied Market Research发布的一份报告，该市场预计将在未来几年内以32.1%的复合年增长率增长，从2023年到2032年，市场规模将从2022年的19亿美元增加到2032年的298亿美元。

这一迅猛增长的趋势表明，医疗领域正在积极探索并采用人工智能技术，以改善医疗影像诊断的准确性和效率。医疗影像人工智能不仅有助于医生检测微小的异常和模式，减少错误风险，还可以加快影像处理过程，使医生能够更专注于需要人类专业知识的复杂病例。

然而，随着医疗影像领域人工智能的不断进步，数据隐私、监管合规性和互操作性等问题仍然是关键考虑因素。在实现市场的全面潜力方面，平衡充分发挥人工智能潜力与遵守伦理和监管标准之间的关系将至关重要。

全球医疗影像人工智能市场增长的主要驱动因素之一是放射学中人工智能的应用增加，以及对人工智能支持的CT的需求不断增加。然而，医疗影像人工智能的成本上升在一定程度上制约了市场增长。尽管如此，来自人工智能公司的高额资金投入和产品批准的增加预计将为医疗影像人工智能市场在预测期内提供有利的增长机会。

按照市场分析，CT扫描是医疗影像人工智能市场中占主导地位的部分，预计在预测期内将保持其领导地位。CT扫描是一种常见的医学影像方法，使用X射线和计算机处理来产生身体的横截面图像，它支持骨折、肺部疾病、牙齿问题等的诊断。与此同时，X射线部分预计将在2023年至2032年的预测期内表现出最高的复合年增长率，特别是将X射线与医疗影像人工智能相结合，是提高诊断准确性、加快解释速度、改善患者护理的有效和革命性方法。

在技术领域，深度学习是医疗影像人工智能市场的主要技术之一，预计将在预测期内保持其主导地位。深度学习在医疗影像领域具有巨大的影响，因为它可以提高诊断的准确性，自动化图像处理，并协助早期疾病的诊断。与医疗影像行业相关的“计算机视觉”是指借助人工智能支持的复杂图像处理和分析方法。然而，计算机视觉部分预计将在2023年至2032年的预测期内表现出最高的复合年增长率，因为这些人工智能驱动的解决方案可以提高图像解释的效力和准确性，使医疗保健工作者能够更明智地做出决策并早期发现问题。

在应用领域，乳腺成像在全球医疗影像人工智能市场中占据主导地位，占据2022年全球医疗影像人工智能市场收入的近三分之一。乳腺成像应用于医疗影像市场的人工智能涵盖了一系列利用人工智能来协助分析、解释和管理与乳腺相关的医学图像的技术和技巧。另一方面，人工智能技术在医疗影像行业的骨科应用中用于评估和理解与肌肉骨骼问题相关的医学图像。骨科部分预计将在2023年至2032年的预测期内表现出最高的复合年增长率，因为人工智能有助于精确诊断和治疗计划，特别是对于脊柱疾病等问题。

从地区分布来看，北美在2022年以市场收入的形式占据了最高的市场份额，约占全球医疗影像人工智能市场收入的五分之二，预计在预测期内将保持其主导地位。这是因为该地区处于采用这项技术的成熟阶段。然而，亚太地区预计将在2023年至2032年的预测期内以最快的复合年增长率增长，这归因于技术的不断进步和医疗需求的增加。

总的来说，全球医疗影像人工智能市场正在快速增长，为医疗行业带来了更高的效率和准确性。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，医疗影像人工智能有望在未来几年内继续蓬勃发展。

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