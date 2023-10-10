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报告：到2032年，全球AI医疗影像市场规模将达到298 亿美元，复合年增长率为 32.1%

2023-10-10 16:36 · 稿源：站长之家

文章概要:

1. 全球医疗影像人工智能市场正以32.1%的复合年增长率迅速增长，主要因素包括在放射学中应用人工智能的增加以及对人工智能支持的CT需求不断上升。

2.2022年，全球医疗影像人工智能行业创造了19亿美元的收入，预计到2032年将达到298亿美元，呈现出强劲的增长态势。

3. 医疗影像人工智能具有潜力显著提高医疗保健专业人员和机构的效率，帮助放射科医生检测微小的异常和模式，降低错误风险，提高诊断准确性。

站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:全球医疗影像人工智能市场正经历着迅速的增长，主要受到在放射学中应用人工智能的增加以及对人工智能支持的CT需求不断上升等因素的推动。根据Allied Market Research发布的一份报告，该市场预计将在未来几年内以32.1%的复合年增长率增长，从2023年到2032年，市场规模将从2022年的19亿美元增加到2032年的298亿美元。

这一迅猛增长的趋势表明，医疗领域正在积极探索并采用人工智能技术，以改善医疗影像诊断的准确性和效率。医疗影像人工智能不仅有助于医生检测微小的异常和模式，减少错误风险，还可以加快影像处理过程，使医生能够更专注于需要人类专业知识的复杂病例。

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然而，随着医疗影像领域人工智能的不断进步，数据隐私、监管合规性和互操作性等问题仍然是关键考虑因素。在实现市场的全面潜力方面，平衡充分发挥人工智能潜力与遵守伦理和监管标准之间的关系将至关重要。

全球医疗影像人工智能市场增长的主要驱动因素之一是放射学中人工智能的应用增加，以及对人工智能支持的CT的需求不断增加。然而，医疗影像人工智能的成本上升在一定程度上制约了市场增长。尽管如此，来自人工智能公司的高额资金投入和产品批准的增加预计将为医疗影像人工智能市场在预测期内提供有利的增长机会。

按照市场分析，CT扫描是医疗影像人工智能市场中占主导地位的部分，预计在预测期内将保持其领导地位。CT扫描是一种常见的医学影像方法，使用X射线和计算机处理来产生身体的横截面图像，它支持骨折、肺部疾病、牙齿问题等的诊断。与此同时，X射线部分预计将在2023年至2032年的预测期内表现出最高的复合年增长率，特别是将X射线与医疗影像人工智能相结合，是提高诊断准确性、加快解释速度、改善患者护理的有效和革命性方法。

在技术领域，深度学习是医疗影像人工智能市场的主要技术之一，预计将在预测期内保持其主导地位。深度学习在医疗影像领域具有巨大的影响，因为它可以提高诊断的准确性，自动化图像处理，并协助早期疾病的诊断。与医疗影像行业相关的“计算机视觉”是指借助人工智能支持的复杂图像处理和分析方法。然而，计算机视觉部分预计将在2023年至2032年的预测期内表现出最高的复合年增长率，因为这些人工智能驱动的解决方案可以提高图像解释的效力和准确性，使医疗保健工作者能够更明智地做出决策并早期发现问题。

在应用领域，乳腺成像在全球医疗影像人工智能市场中占据主导地位，占据2022年全球医疗影像人工智能市场收入的近三分之一。乳腺成像应用于医疗影像市场的人工智能涵盖了一系列利用人工智能来协助分析、解释和管理与乳腺相关的医学图像的技术和技巧。另一方面，人工智能技术在医疗影像行业的骨科应用中用于评估和理解与肌肉骨骼问题相关的医学图像。骨科部分预计将在2023年至2032年的预测期内表现出最高的复合年增长率，因为人工智能有助于精确诊断和治疗计划，特别是对于脊柱疾病等问题。

从地区分布来看，北美在2022年以市场收入的形式占据了最高的市场份额，约占全球医疗影像人工智能市场收入的五分之二，预计在预测期内将保持其主导地位。这是因为该地区处于采用这项技术的成熟阶段。然而，亚太地区预计将在2023年至2032年的预测期内以最快的复合年增长率增长，这归因于技术的不断进步和医疗需求的增加。

总的来说，全球医疗影像人工智能市场正在快速增长，为医疗行业带来了更高的效率和准确性。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，医疗影像人工智能有望在未来几年内继续蓬勃发展。

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    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

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    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

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  • 华为P60配置参数怎样？

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  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

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  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

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