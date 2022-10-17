支付宝已支持给微信QQ好友转账；字节跳动飞聊官网下线；第5万辆极氪001正式交付

值得购买十分推荐购买。如果你还拥有多个苹果产品，那么就十分推荐购买。作为苹果的入门级产品，同时也是平板电脑中入门级的标杆，iPad 10在各方面的表现都不错，它的处理器升级到了iPhone12同款的A14，屏幕依旧是10.2英寸的LCD屏幕，不支持高刷，但大多数的APP都可以流畅运行，考虑到iPad中可以使用的APP比其他安卓平板更丰富，如果是同价位的话比较推荐购买iPad。