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支付宝已支持给微信QQ好友转账；字节跳动飞聊官网下线；第5万辆极氪001正式交付

2022-10-17 08:21 · 稿源：站长之家
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支付宝已支持给微信QQ好友转账

近日，有消息称，支付宝已可向微信好友转账，单笔最多可转出2000元。

据Tech星球，对此支付宝方面表示，这是一种新的转账方式，不要账号也能转账。使用流程包括:转入金额，提供指定用户领取等方式;分享给对方，微信/QQ/微博/钉钉等渠道;扫码领取，对方领取时系统自动通知。

QQ截图20221017082147.jpg

字节跳动飞聊官网下线

近日，字节跳动旗下的社交产品飞聊官网“feiliao.com”已关停。

据悉，字节跳动于2018年收购飞聊，2019年正式上线飞聊APP。2020年，飞聊PC版上线。

2021年5月，飞聊在各大应用商店下架。

第5万辆极氪001正式交付

10月15日，极氪官方宣布，第5万辆极氪001正式交付。

极氪001是极氪汽车品牌推出的首款纯电动汽车，于2021年4月15日发布预售。极氪001配备全自动空气悬架、动态底盘控制系统、感应式自动无框车门、YAMAHA高保真音响等豪华配置。NEDC工况下的续航里程为712km。极氪001搭载的高性能全轮电驱动系统，0-100公里/小时加速用时3.8秒，最高时速达到200km/h。

数据显示，9月极氪001交付8276台，环比增长15.5%，累计交付突破45000台，极氪001在2022年第三季度累计交付20464台，环比增长90%。

QQ截图20221017081855.jpg

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    iPad 10

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    iPad 10

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