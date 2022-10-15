报告称苹果混合现实头盔将采用虹膜扫描技术进行认证和支付

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日消息:根据The Information的一份付费报告，苹果的混合现实头显将采用虹膜扫描来验证支付和登录账户，使自己与Meta的新Quest Pro头盔不同。

两个帮助开发苹果头显的人告诉The Information，用户将能够扫描他们的虹膜，快速登录他们的账户并进行支付，类似于Face ID和Touch ID--这是苹果分析师郭明錤首次爆料的功能。据称，虹膜扫描还能使多人更容易地使用同一个头显，并使该设备与该功能的Quest Pro区别开来。

为了实现虹膜扫描，内部摄像头将跟踪用户的视线。眼球追踪还允许苹果公司降低用户周边视野的图形保真度，从而减少头显图形所需的处理能力。据说苹果在2017年收购了德国初创公司SensoMotoric Instruments，使其能够应用该技术。该报告重申了一个传言，即苹果的头显将配备14个摄像头，而Meta的Quest Pro耳机上只有10个，旨在捕捉运动，以准确地在数字化身上表现现实世界的运动。两个朝下的摄像头显然可以捕捉佩戴者的腿部，提供Quest Pro所没有的另一个功能。

据称，该头显类似于「一副滑雪镜」，看起来与Quest Pro不同。苹果的设计在很大程度上依赖于「网状织物、铝和玻璃」，并且比Quest Pro更好地隐藏了其外向型摄像头。该设备显然也比Quest Pro更薄更轻，后者重达722克。此外，报告称，苹果的头显允许戴眼镜的人用磁铁夹住设备内的定制光学镜片。

在头显的外部，一个朝外的显示屏据说可以让其他人看到佩戴者的面部表情。尽管人们担心显示屏可能会消耗额外的电池续航，但据说它能够以低刷新率运行以节省电力，与苹果手表和iPhone的常亮显示相似。

不过The Information表示，一些先前计划的功能可能不会在明年公布的最初版本的头显中出现。

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