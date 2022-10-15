圆通速递：第三季度归母净利润9.98亿元 同比增长223.44%

站长之家（ChinaZ.com）10月15日消息:圆通速递14日公告，2022年第三季度，圆通速递实现营收137.58亿元，同比增长24.55%，归母净利润9.98亿元，同比增长223.44%。

三季报称，三季度营收增长主要系业务量增长及快递产品单票收入增加所致，净利润增长主要系业务量增长及产品定价能力提升，并叠加经营环境改善所致。

公告称，自2021年底起，圆通速递快递业务中菜鸟裹裹业务的结算模式由原杭州菜鸟供应链管理有限公司与加盟商结算调整为其直接与公司结算;同时，公司承接拼多多等平台的逆向物流业务亦按该等模式结算。2022年9月，上述因素整体影响快递产品单票收入约0.09元，剔除该等影响后，公司快递产品单票收入为2.43元，同比增长6.51%。

此前8月底的投资者交流中，圆通速递高管表示，未来快递行业增速趋于平稳，近年或有望维持双位数的增长中枢。首先，随着新兴社交电商平台、直播带货等模式蓬勃发展，网购渗透率进一步提高，电商消费潜力将持续释放;其次，随着电商平台向下沉市场转移，快递服务网络不断向中西部、三四线城市和农村消费市场深度拓展，农村消费市场等下沉市场的潜力持续释放，亦将成为行业稳定增长的强劲动力。

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