国家邮政局：我国快递包装绿色治理工作取得初步成效

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:据国家邮政局消息，10月14日，国家邮政局公布数据称，截至9月底，全行业采购使用符合标准的包装材料和规范包装操作两个比例均达到90%，累计投放可循环快递箱（盒）978万个，在邮政快递营业揽投网点布设回收装置12.2万个，回收复用瓦楞纸箱6.4亿个，快递包装绿色治理工作取得初步成效。
国家邮政局表示，下一步将坚持系统治理、综合施策，落实减量化、标准化、循环化和“禁、限、减、循、降”基本思路，围绕“9917”工程不放松，层层传导压力，加强督促考核，强化责任落实，确保年底前圆满完成既定目标。
重点抓好四方面工作:
一是突出重点抓好治理，全面加强邮件快件过度包装治理，落实国家塑料污染治理工作部署，确保到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
二是求真务实促进循环，稳妥推进可循环快递包装规模化应用试点，推进包装回收复用。
三是持之以恒强化监管，严肃查处过度包装等违法违规行为，稳步推进邮政业用品用具监管方式改革各项工作，加快建设快递包装绿色治理监测分析平台。
四是协同共治齐抓共管，加强部门协同，落实事权责任，注重舆论宣传。
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