交通运输部：9 月共收到 5.54 亿单网约车订单 环比下降 21.2%

Ai绘画生成器推荐使用以下这些1、DALL-E2DALL-E2 是由 OpenAI 开发的 AI 图像生成器。只需几分钟，你就可以使用 AI 创建高度逼真的图像。2、Deep Dream GeneratorDeep Dream是一个经过数百万张图像训练的神经网络。使用方便，只需要上传一张图片，工具即可根据原图生成新图片。3、ArtbreederArtbreeder一款图像质量增强工具，能够通过使用机器学习生成图像的不同变体。你可以在一个平台上创建风景、动漫人物、肖像和各种其他艺术作品。工具其他一些功能包括改变皮肤颜色、头发和眼睛等面部特征的能力，也可以把照片变成动画人物。4.Big SleepBig Sleep支持从零开始创建逼真的图像。与其他AI艺术生成器一样，操作很简单。创建一个真实的图像只需要几个步骤。5、NightCafeNightCafe是AI艺术生成器领域的另一家大公司。它可以通过独特的预设效果创作出各种类型的艺术品，包括宇宙、油画等。6、DeepAIDeepAI可以让你创建不限数量的图像，而且每个图像都是独一无二的。可定制各种细节，允许更改颜色、纹理等。7、StarryAIStarryAI最棒的地方之一是，它为您提供了所创建图像的完全所有权，可用于个人或商业用途。大家也可以把它视为一个免费的NFT生成器，这是它的主要卖点。8、FotorFotor是另一个用于NFT 艺术作品的AI工具。生成器提供了先进的人工智能工具，可以在几分钟内创作出艺术作品。它也是创建 NFT 艺术的用户友好的工具之一。9、Runway MLRunway ML支持用户通过训练和使用机器学习模型来生成图像。您可以使用该工具创建各种逼真图像样式的模型。在此基础上，还可以使用Runway ML创建动画和3D模型。10、WOMBO DreamDream可以把现有的照片变成漫画或者油画，还可以用复杂的算法把单词和短语变成独特的艺术作品。该工具支持从各种艺术风格中选择，也可以选择未来主义风格。