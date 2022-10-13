交通运输部：9 月共收到 5.54 亿单网约车订单 环比下降 21.2%

站长之家 10 月 13 日讯：交通运输部公布数据称，网约车监管信息交互系统 9 月份共收到订单信息 5.54 亿单，环比下降 21.2%。截至 2022 年 9 月 30 日，全国共有 286 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加 4 家。
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据交通运输部消息，9月30日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行了约谈...约谈要求，一要进一步提高政治站位，深入排查整治各平台公司存在的安全风险隐患，及时化解风险，确保行业安全稳定;二要健全货源审核制度，完善拖欠运费处理协调机制，不得恶意压价竞争......
据交通运输部微信公众号消息，据网约车监管信息交互平台统计，截至2022年8月31日，全国共有282家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家;各地共发放网约车驾驶员证471.4万本、车辆运输证193.9万本，环比分别增长2.5%、3.0%...在订单量前10名的平台中，按订单合规率（指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比）从高到低的分别是如祺出行、享道出行、T3出行、携华出行、首汽约车、万顺叫车、曹操出行、美团打车、滴滴出行、花小猪出行...
90后车主占比超过20%，从业车主的年龄结构更均衡，青年从业者增多...哈啰打车车主收入和体验报告显示，其平台内54%车主为本地人，多数车主在其所在的城市已经安家落户...网约车车主高强度长时间工作，成为传统网约车平台支配的工具人，一度成为社会话题...指标显示，平均每小时50元以上收入的车主占比达到54.2%...
......“最近节假日出行需求旺盛，网约车市场会迎来用车高峰，网约车司机往往能获得一些免佣金、高峰奖等奖励...刘伟向「创业最前线」透露，他之所以不在固安跑快车，是因为起步价低和客流量少，“从固安到北京的望京南70公里，接到两个顺风车乘客到手有100多元...甚至因为城市差异，每个城市的网约车司机也有不一样的“搞钱战术”...2014年刚入行时，他因为自己没车，就给神州专车做自营司机，车和油都是神州专车负责，每个月公司给交五险一金后，到手还能剩下1万多元...目前全国网约车司机人数超过3000万......
该接口位于微信服务页面下的交通出行界面，与出行服务、酒店等原有功能并列，显然能够起到不小的引流作用...事实上，这已经不是微信第一次接入第三方网约车平台了...早在2020年，微信就在服务页面新增了出行服务功能，其中就包含了各类公共出行服务，而在今年7月，出行服务更是推出了聚合打车功能，一次性接入了曹操出行、T3出行、阳光出行在内的数个平台...T3出行在2021年10月宣布完成77亿元的A轮融资，出资企业中，除了一汽、东风、长安这些老牌车企外，就有腾讯、阿里这两个互联网巨头...
快手发布了2022年9月侵权举报受理及处置情况的通知，9月共受理侵权举报1221条...快手表示，为进一步展现平台对于网络侵权行为的“零容忍”态度，严格落实企业主体责任，结合《用户服务协议》中的侵权条款，平台对用户举报的侵权内容进行核查，严处违规信息，切实维护广大网民的合法权益...具体来说，2022年9月，快手共受理侵权举报1221条，有效举报625条...
不过如今，网约车都实时显示行车路径，再明目张胆绕路的话，司机多少有点不太聪明了...据报道，9月25日凌晨，福建一名乘客在平台叫了一辆网约车，司机接单后却绕道行驶近一个小时，也没有说明原因...26日下午，该平台客服表示，该司机没按导航规定路线行驶，属于违规，行车期间有7次通话记录，是司机主动联系的乘客，但双方没有有效的通话，私信也没有留言记录，下一步将对其进行处理......
据国外媒体报道，韩国贸易、工业和能源部此前公布的消息显示，由于全球经济放缓，需求减少，价格下滑，8月份韩国半导体出口额降至107.8亿美元，同比下滑7.8%...在韩国出口的半导体产品中，存储芯片占有相当的比重，半导体产品的出口额下滑，在很大程度上就意味着存储芯片的出口额有下滑...而相关媒体最新的报道也显示，在韩国存储芯片出口额中占近一半的DRAM，出口额在8月份就有明显下滑，同比下滑24.7%，环比也下滑7%......
美光2022财年第四财季营业收入66.4亿美元，同比下降约20%；净利润14.92亿美元，同比大幅下滑45%；毛利率为27.6%，每股收益1.35%...2022财年，美光营业收入307.6亿美元，同比增长11%；净利润86.87亿美元，同比增长48.2%...展望2023财年第一财季（2022年9-11月），美光科技预计第一财季经调整营收为40亿美元至45亿美元，该预期低于分析师平均预期的60亿美元...
9月23日，广西梧州一女子国庆前夕收到21份结婚请帖的视频走红...石女士称这些都是同事，朋友，同学的结婚请帖，最多的一天要参加5场婚礼，石女士表示随份子大概都在300到500元之间，心里还是挺有压力的...江南大学法学院社会学系教授王君柏表示，中国是人情大国，礼尚往来的思想根深蒂固...”他认为随着时代的发展，随礼也会出现新特点，就像朋友之间约定互不随礼”的方式很值得鼓励...
能。i7-13700K是带有核显的版本，所以能够不装独立显卡进行开机，核显是UHD Graphics770，这个核显的性能也是可以玩玩一些老游戏的，比如英雄联盟、GTA5等，如果你对显卡要求比较低的话，那么用用核显也是可以的。
5000mAh左右iQOO Neo7电池容量为5000mAh左右，为双电芯设计，同时搭配120W的快充，在续航方面基本达到主流安卓手机的水平。该手机可支持有线充电以及OTG反向充电，不支持无线充电方式，这也是符合这款手机的定位，在中端智能手机中算是比较全能型的。
Raptor Lake。i7-13700K采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔 推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。[
Ai绘画生成器推荐使用以下这些1、DALL-E2DALL-E2 是由 OpenAI 开发的 AI 图像生成器。只需几分钟，你就可以使用 AI 创建高度逼真的图像。2、Deep Dream GeneratorDeep Dream是一个经过数百万张图像训练的神经网络。使用方便，只需要上传一张图片，工具即可根据原图生成新图片。3、ArtbreederArtbreeder一款图像质量增强工具，能够通过使用机器学习生成图像的不同变体。你可以在一个平台上创建风景、动漫人物、肖像和各种其他艺术作品。工具其他一些功能包括改变皮肤颜色、头发和眼睛等面部特征的能力，也可以把照片变成动画人物。4.Big SleepBig Sleep支持从零开始创建逼真的图像。与其他AI艺术生成器一样，操作很简单。创建一个真实的图像只需要几个步骤。5、NightCafeNightCafe是AI艺术生成器领域的另一家大公司。它可以通过独特的预设效果创作出各种类型的艺术品，包括宇宙、油画等。6、DeepAIDeepAI可以让你创建不限数量的图像，而且每个图像都是独一无二的。可定制各种细节，允许更改颜色、纹理等。7、StarryAIStarryAI最棒的地方之一是，它为您提供了所创建图像的完全所有权，可用于个人或商业用途。大家也可以把它视为一个免费的NFT生成器，这是它的主要卖点。8、FotorFotor是另一个用于NFT 艺术作品的AI工具。生成器提供了先进的人工智能工具，可以在几分钟内创作出艺术作品。它也是创建 NFT 艺术的用户友好的工具之一。9、Runway MLRunway ML支持用户通过训练和使用机器学习模型来生成图像。您可以使用该工具创建各种逼真图像样式的模型。在此基础上，还可以使用Runway ML创建动画和3D模型。10、WOMBO DreamDream可以把现有的照片变成漫画或者油画，还可以用复杂的算法把单词和短语变成独特的艺术作品。该工具支持从各种艺术风格中选择，也可以选择未来主义风格。
支持OIS防抖iQOO Neo7主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。iQOO Neo7将会使用后置主摄IMX766v传感器，矩阵三摄模组设计。IMX766V是 vivo 从索尼独家定制的一颗传感器。相比IMX766，IMX766V 使用了索尼第二代的色彩滤波阵列技术，拥有 α 减反工艺等技术，传感器在 RGB 超薄色彩滤光片上也使用了新技术，通过优化滤光片的色彩颜料去让滤光片能更薄更透光。
Z690，Z790。i7-13700K支持Z690，Z790系列主板。新的 Z790芯片组现在共有20个 PCIe4.0通道，比 Z690多8个4.0通道。还增加了对内存的支持，因为新芯片组将 支持高达5600MHz 的 DDR5RAM 速度，比 Alder Lake 芯片组可以达到的速度高800MHz。最后，我们还看到了一个额外的20Gbps USB3.2端口，它将20Gbps USB 端口的最大数量增加到五个。新的第13代 Intel CPU 使用与之前的第12代处理器相同的 LGA1700插槽，因此大多数 Z690主板将能够支持新芯片。
可以。i7-13700K凭借30MB 的缓存和5.4GHz Turbo Boost Max3.0频率，该处理器专为处理繁重的工作负载而设计。您还可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i7-13700K 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5ECC 内存。
屏下指纹解锁iQOO Neo7采用的是屏下指纹解锁方式，也是目前比较主流的解锁方式。屏下指纹解锁在戴口罩的情况下解锁成功率普遍要比人脸解锁更高。屏下指纹解锁目前有光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种类型，后者被认为是更先进、更安全的解锁方式。
不可以iQOO Neo7不支持扩展内存。扩展内存槽已经在很多智能手机中被取消了，由于扩展内存卡多占用手机内部空间，且会降低防水性能，同时也不能提高手机存储数据的性能，因此极少被厂商使用。
支持。i7-13700K是支持ECC内存的。是一谈到服务器内存，大家都一致强调要买ECC内存，认为ECC内存速度快，其实是一种错误地认识，ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关)，而是因为它有特殊的纠错能力，使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号，也不是一种内存专用技术，它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中，是一种指令纠错技术。
两张iQOO Neo7可以插入两张实体SIM卡，这款手机支持双模5G，支持双卡双待。不支持双卡同时进行5G连接。 当主卡5G网络时，副卡仅支持4G网络。支持多个5G频段，包括: NSA n41/n77/n78，SA n1/n28A/n41/n77/n78（实际情况取决于运营商网络布局情况）。
压的住。风冷和水冷的优劣势大家应该都知道了，i7-13700K自然是能用好一点的风冷去压的，除非你要超频的话，那么必须上水冷，风冷比较省心，安全系数比较高，水冷好看，颜值高，压温度也是一流的。如果平时不是很重度的使用或者超频，就选好一点的风冷，如果重度使用，玩游戏喜欢开最高，那么就选水冷。
可以，但不建议iQOO Neo7在一边玩手机的时候给手机充电，但是不太建议这么做。由于充电的时候手机会比较热，这个时候手机太热不仅影响握持的手感，也会因为太热导致CPU降频、性能下降，这个时候玩手机不能完全发挥手机的性能，如果是玩游戏的话也容易出现掉帧的情况，因此不太建议玩手机的时候在充电。
老游戏。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。
仅支持生活防水iQOO Neo7没有达到IP68级别的防水性能，仅能支持生活防水，也就是日常泼溅的水可以防护下，不可以携带进入泳池、浴缸等环境中，也不建议带入到蒸汽房等水蒸气较多的地方。万一进水的话，建议在立即关机并送到维修点检修。
125W。Core i7-13700K 的 TDP 为125W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel Core i7-13700K CPU 配备30MB 的 L3高速缓存和24MB 的 L2高速缓存，总共54MB 高速缓存。该芯片以3.4GHz 的基本频率和5.40GHz 的睿频运行。
可以iQOO Neo7可以使用OTG反向充电，这种充电方式是需要通过OTG线进行转接（OTG转接线需单独购买），将手机和另一个设备连接之后，切换到移动电源对其他电子设备进行放电充电的过程。这时，手机就成了充电宝。
支持。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。为了与计算机中的其他组件进行通信，Core i7-13700K 使用 PCI-Express Gen5连接。该处理器采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。
支持100W的有线快充华为mate50 手机支持100w有线快充，但需要使用华为的快充套件，同时它也支持50W华为无线超级快充 10w无线反向充电，电池容量为 4460 毫安，可以在短时间内充满手机电量。
没有iQOO Neo7没有3.5mm耳机孔，它的耳机接口为Type-C，耳机接口与充电共用接口。现在大多数智能手机已经取消了3.5mm耳机孔的设计，这可以让手机减少更多的内部空间，同时还提升了手机的防水防尘性能。考虑到现在有很多无线蓝牙耳机性能不错，且支持降噪功能，因此可以考虑使用无线耳机。