苹果推出面向开发者的 Ask Apple 互动问答项目

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日消息:据苹果官网消息，Apple 今日宣布推出 Ask Apple，这是一项全新的互动式问答和一对一咨询系列活动，为开发者提供更多机会与 Apple 专家直接交流沟通，获取洞见、支持与反馈。

图片来自 Apple

参与 Ask Apple 的开发者可以就多种主题展开咨询，包括测试最新 seed；部署全球开发者大会（WWDC）上新发布或更新的框架；适配灵动岛等新功能；转用 Swift、SwiftUI 和开发辅助功能；提前准备 app 以迎接新 OS 与硬件发布等等。Ask Apple 不收取费用，面向 Apple Developer Program 和 Apple Developer Enterprise Program 的所有会员开放注册。

通过 Ask Apple，开发者们可以通过 Slack 上的问答或一对一「办公时间」咨询形式向各个 Apple 团队的成员提出疑问。通过问答，开发者可以直接联系 Apple 布道师、工程师和设计师来解决疑惑、分享心得，并与世界各地的其他开发者交流沟通。「办公时间」的主旨是创造和分发利用最新技术与设计的精彩 app。开发者可以寻求代码级协助、设计指导、部署技术与框架的支持、解决问题的建议，或者有关《App Store 审核指南》与分发工具的帮助。「办公时间」将在全球各时区、通过多种语言开展。

「我们一直在听取全球各地开发者的反馈，希望在他们构建创新 app 时给予最有力的帮助。我们发现，开发者们对获取一对一支持以及与 Apple 专家探讨机会的呼声日益增高。」Apple 全球开发者关系、企业与教育产品营销副总裁 Susan Prescott 表示，「我们的团队致力于持续发展对全球多元开发者社区的支持。我们很高兴能为他们提供又一项新的资源：Ask Apple。」

Ask Apple 是持续性系列活动，首轮活动将从 10 月 17 日至 21 日举行。Apple Developer Program 和 Apple Developer Enterprise Program 的会员可访问 developer.apple.com/cn/events/ask-apple 进行注册并获取日程信息。

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