抖音9月受理网络侵权举报21171件 比上个月上涨3.9%

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:日前，抖音安全中心公布了2022年9月侵权举报受理情况，对用户举报的侵权内容进行核实、处理。

具体来说，2022年9月，抖音安全中心累计受理网络侵权举报21171件，其中，有效举报13972件。相比上月，举报总数上涨3.9%，有效举报上涨1%。举报内容包括泄露隐私、造谣诽谤、侮辱谩骂等，其中，泄露隐私类占比24.69%，造谣诽谤类占比43.06%，侮辱诽谤类占比32.23%。对于这些举报，平台快速受理、核查、处置，同时也提示广大用户，尊重他人合法权益，自觉规范自身言行。

案例一:

侵权类别 受理总数 有效举报数量 隐私泄露 5229 3451 造谣诽谤 9117 6017 侮辱谩骂 6825 4504

1.罗女士举报称:某抖音号使用其照片发布视频，并进行辱骂和诋毁，侵犯其名誉。经平台核查构成侵权行为，已下架相关视频并处罚相关账号。

案例二:

2.某企业举报称:某抖音号发布视频称该企业“涉嫌”一加工骗局，对企业名誉以及社会评价造成损害，侵犯企业名誉权。经平台核查构成侵权行为，已下架相关视频。

抖音安全中心表示，将全力保护用户权益，积极受理、处置侵权举报，对侵权内容、侵权用户，进行处理和处罚。

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