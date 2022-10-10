首页 > 业界 > 关键词  > 抖音最新资讯  > 正文

抖音9月受理网络侵权举报21171件 比上个月上涨3.9%

2022-10-10 16:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:日前，抖音安全中心公布了2022年9月侵权举报受理情况，对用户举报的侵权内容进行核实、处理。

具体来说，2022年9月，抖音安全中心累计受理网络侵权举报21171件，其中，有效举报13972件。相比上月，举报总数上涨3.9%，有效举报上涨1%。举报内容包括泄露隐私、造谣诽谤、侮辱谩骂等，其中，泄露隐私类占比24.69%，造谣诽谤类占比43.06%，侮辱诽谤类占比32.23%。对于这些举报，平台快速受理、核查、处置，同时也提示广大用户，尊重他人合法权益，自觉规范自身言行。

案例一:

侵权类别

受理总数

有效举报数量

隐私泄露

5229

3451

造谣诽谤

9117

6017

侮辱谩骂

6825

4504

1.罗女士举报称:某抖音号使用其照片发布视频，并进行辱骂和诋毁，侵犯其名誉。经平台核查构成侵权行为，已下架相关视频并处罚相关账号。

案例二:

2.某企业举报称:某抖音号发布视频称该企业“涉嫌”一加工骗局，对企业名誉以及社会评价造成损害，侵犯企业名誉权。经平台核查构成侵权行为，已下架相关视频。

抖音安全中心表示，将全力保护用户权益，积极受理、处置侵权举报，对侵权内容、侵权用户，进行处理和处罚。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 快手9月受理侵权举报1221条 相比8月下降25%

    快手发布了2022年9月侵权举报受理及处置情况的通知，9月共受理侵权举报1221条...快手表示，为进一步展现平台对于网络侵权行为的“零容忍”态度，严格落实企业主体责任，结合《用户服务协议》中的侵权条款，平台对用户举报的侵权内容进行核查，严处违规信息，切实维护广大网民的合法权益...具体来说，2022年9月，快手共受理侵权举报1221条，有效举报625条...

    ​快手 ​快手账号 ​网络侵权

  • 9月73款国产网络游戏获批：易在列、腾讯依旧无缘

    此次获批版号的游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》等...此前腾讯方面曾表示，对规模大的，手握多款游戏的公司，没有游戏版号伤害还没有那么大，所以先给新创公司发版号是情理之中的...今年4月，国家新闻出版署正式公示《2022年4月份国产网络游戏审批信息》，这是继去年7月份之后，第一批发放版号的游戏...据统计，国家新闻出版署6月国产网络游戏审批信息，共60款游戏获批，7月共67款游戏获批，8月共136款游戏获批，其中69款是国产游戏...

    ​游戏 ​版号 ​游戏获批

  • 信办：2022年8月全国受理网络违法和不良信息举报1601.7

    据网信办举报中心数据显示，2022年8月，全国网信举报工作部门、主要网站平台受理举报1601.7万件，环比增长11.1%、同比下降17.7%...中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报84.2万件，环比增长54.8%、同比增长128.2%;各地网信举报工作部门受理举报82.5万件，环比增长6.8%、同比下降16.9%;全国主要网站平台受理举报1435.0万件，环比增长9.6%、同比下降20.8%...

    ​网信办 ​商业网站 ​网站平台

  • 腾讯音乐9月21日在港交所交易

    腾讯音乐称，A类普通股将以每手100股A类普通股在香港联交所进行买卖...据腾讯音乐娱乐集团公布的二季度财报显示，二季度腾讯音乐娱乐集团营收为69.1亿元，同比下降13.8%，环比增长3.9%...音乐订阅收入为21.1亿元，同比增长17.6%;付费用户达到8270万，同比增长24.9%;在线音乐移动月活用户数（MAU）为5.93亿...腾讯音乐娱乐集团成立于2016年7月，旗下涵盖酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、全民K歌四大产品，总月活用户数超过8亿...

    ​腾讯音乐 ​普通股 ​交易

  • 唯品会：10以来保温杯销量同比上涨30%

    10月以来，保温杯的销量同比上涨30%以上，90后、95后的销量同比增长50%左右，羽绒服、秋裤等销售额迅速增长...以头部品牌猫人、恒源祥为例，女式保暖裤销量同比增长3倍，男士保暖裤同比增长120%以上，90后、95后的销量涨幅领先于其他年龄层...唯品会数据显示，国庆期间，平台运动羽绒服销量同比上升352%，运动卫衣销量同比上升338%......

    ​唯品会 ​保温杯

  • 货拉拉宣布十一小长假限时上涨运费 9月28日起实施

    拉拉官方发布消息称，十一小长假来临之前，将是平台的货运高峰期，为了给师傅们鼓舞士气，让大家加油冲单，平台决定限时上涨运费，并于9月28日起实施...具体来看，9月28日-10月7日每天6:00-23:59，货拉拉将在全国随机订单上线高峰服务费，服务费金额最低5元，最高600元...即日起至9月30日，师傅们可使用之前参与拉货节活动，或完成司机任务获得的积分，参与1积分抽奖活动，内含888元大额现金红包...

    ​货拉拉 ​十一小长假 ​货拉拉运费

  • 小鹏G9上市发布会定档：9月21日晚登场

    小鹏G9上市发布会已正式定档，将于9月21日晚19:00-20:00召开...作为小鹏汽车首款纯电中大型SUV，小鹏G9基于X-EEA3.0电子电气架构打造，配备Xpilot4.0辅助驾驶系统等丰富配置，此前官方号称是50万以内最好的SUV...动力配置上，小鹏G9分为单电机和双电机四驱两种，其中后者前电动机功率175千瓦，后电动机功率230千瓦，总功率405千瓦，峰值扭矩717牛米，零百加速达到3秒级，最高车速200公里/时......

    ​小鹏 ​小鹏G9 ​SUV

  • 9月】美妆爆文拆解，11万赞藏量

    小红书爆文标题:所有女性到了30岁随着胶原蛋白流失都容易垮脸，而博主通过“36岁不垮脸”关键词，马上击中用户痛点想知道博主如何做到，同时通过精华跟练版的教程式标题，让用户痛点能立刻被教程解决...小红书爆文封面:封面压字上光是“36像26”就非常具有冲击力，配上博主本身光亮无瑕疵又有弹性的脸蛋极具说服力，看不出修图痕迹，而“坚持10年”这关键词就让用户理解这是实操性很强的干货分享......

    ​小红书 ​小红书爆文 ​美妆

  • 9月国产网络游戏审批信息发布 易美股盘前涨超5%

    国家新闻出版署今晚发布9月国产网络游戏审批信息，共有73款游戏过审，在此消息之后，网易美股盘前涨超5%，73款过审的游戏当中，网易的《全明星街球派对》在列...

    ​游戏审批 ​网易

  • 京东宣布升级放心购打标规则 9月27日生效

    站长之家（ChinaZcom）9月26日 消息今日京麦商家中心发布了放心购打标规则升级公告公告称放心购是整合售前售中售后全程服务产品基础上打造的高品质服务产品目前已推出免费上门取退价保免费安装等多款特色服务产品在消费者各个购物环节清晰透传服务保障提升用户购物体验为提升京东开放平台商家的服务质量给予消费者真正方便快捷的服务保障放心购打标规则本次重点将原风问标排名率40周整为店铺星级≥4星预计于2022年9月27日正式生效据悉满足放心购打标规则的商品系统会自动进行打标商家可以在京麦商家中心商品管理商品管理工具箱放心山购打?

    ​京东 ​放心购 ​京东规则

  • i7-13700KF最大内存带宽是多少？

    89.6GB/秒。i7-13700KF最大内存带宽是89.6GB/秒。Intel 酷睿i713700KF，英特尔酷睿13代CPU产品。于2022年9月28日发布。总共有16个内核（8P 和8E 内核）。就像 i9-13900K 一样，英特尔酷睿 i7-13700K 也获得了额外的效率核心（从4个增加到8个核心），以及类似的0.6GHz 时钟速度提升。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5能更新鸿蒙吗？

    不能荣耀Magic 5预装的是Magic UI系统（基于Android的定制系统），Magic 5不能更新成鸿蒙系统。目前鸿蒙系统只能更新在华为手机、华为平板、华为电脑、华为手表以及和华为合作的一些厂商设备中，如果一定想要体验鸿蒙系统，那么只能是购买华为旗下产品才可以。

    荣耀Magic 5

  • i7-13700KF适合直播吗？

    适合。i7-13700KF是很适合直播的朋友选择的。第13代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器装载了最新的平台技术，可加速系统性能。多达16个 PCIe5.0通道使 I/O 吞吐量翻倍，从而加速处理能力。利用正在改变行业的最新 DDR5支持，实现高达5600MT/s 的迅捷速度、高带宽和更高的工作效率以及高达3200MT/s 的持续 DDR4支持。借助英特尔® Gaussian & Neural Accelerator3.0（英特尔® GNA），享受高效的噪音抑制和专业的语音输出。这些一流的感官体验得益于英特尔® Killer™ Wi-Fi6/6E 提供的一流有线和无线连接。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5可以反向充电吗？

    可以荣耀Magic 5可以支持OTG反向供电，最大输出电流1A/5V。OTG反向充电是需要使用OTG转接线，在包装盒内没有配送，需要单独购买。荣耀Magic 5的有线充电功率预计是66W，这基本是目前大多数智能手机提供的充电速度，不算太快，但也足够满足很多人对充电的需求。

    荣耀Magic 5

  • i7-13700KF能带的动40系显卡吗？

    能。i7-13700KF是完全能带的动40系显卡的，这是英特尔最新的13代处理器，性能上完全可以带的动40系显卡，特别现在都是高显卡低U的搭配，而且也属于很好的搭配，这两个组合拿来玩任何市面上的游戏都是没什么压力的，也是可以轻松带动2K或者是4K显示器。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5吃鸡能开120帧吗？

    可以荣耀Magic 5自带的屏幕就是120Hz刷新率，而和平精英也可以支持120Hz的画面，加上Magic 5的处理器是旗舰级处理器骁龙8Gen 2，基本上可以在高画质的情况下以比较高的帧率在玩这款游戏。

    荣耀Magic 5

  • i7-13700KF能用几年？

    5年以上。i7-13700KF只要没故障损坏，至少是可以用5年以上的，本身现在电脑也不是特别吃CPU，13代的处理器性能很强大，你拿来玩游戏的话，现在别说13代的CPU，就连10代的性能对于普通人来说都够了，更别提现在处理器都很便宜，12代的也是不贵，所以对于一般人来说，CPU只要不坏的话，就是可以用5年以上的。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5支持王者荣耀高刷吗？

    支持荣耀Magic 5可以支持王者荣耀的120Hz高刷新率模式。首先Magic 5屏幕就已经是120Hz刷新率，同时加上处理器是骁龙8Gen 2，性能上完全可以满足王者荣耀高画质条件下的高刷模式。玩家只要在王者荣耀游戏内的“设置”页面中，在“帧率”选项栏中点击“高”，即可将画面调为高刷新率。

    荣耀Magic 5

  • i7-13700KF可以玩3A游戏吗？

    可以。i7-13700KF是完全足以胜任目前市面上任何的3A游戏的，当然这是作为处理器而言，玩3A游戏还需要好的独立显卡，如果你是想i7-13700KF买了就可以玩游戏那是不可能的，因为i7-13700KF是一个没有核显的版本，买来也无法开机，需要搭配独立显卡，如果想要玩3A游戏的话，可以搭配40系或者30系显卡来玩。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5可以玩原神吗？

    可以荣耀Magic 5玩原神基本上开最高画质也可以流畅运行。这是因为Magic 5使用的是骁龙8Gen 2处理器，它的性能比上一代的骁龙8Gen 1提升约10%-15%，同时采用的是台积电4nm工艺，CPU为八核心设计，分别为 1 个X3 大核、 2 个A720 中核、 2 个A710 中核以及 3 个A510 小核，GPU为Adreno740，功耗发热会比较好，因此玩原神这种大型的RPG游戏会比较流畅。

    荣耀Magic 5

  • i7-13700KF有没有集成显卡？

    没有。i7-13700KF是没有集成显卡的，一般CPU看后缀就可以看的出来到底有没核显集成显卡，主要就是看后缀，K代表着可以超频，F代表着没有核显，所以KF的意思就是可以超频，但是没有集成显卡，需要自己去搭配独立显卡还要弄散热。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5可以用哪些电话卡？

    移动、联通、电信5G荣耀Magic 5支持电话卡的选择包括：主卡/副卡：移动5G（NR）/联通5G（NR）/电信5G（NR)；主卡/副卡：移动4G（TD-LTE/LTE FDD）/联通4G（LTE FDD）/电信 4G（LTE FDD）；主卡/副卡：联通3G（WCDMA） 2G网络制式主卡/副卡：移动2G（GSM）/联通2G（GSM）/电信2G（CDMA 1X）。

    荣耀Magic 5

  • i7-13700KF不配显卡可以玩游戏吗？

    不可以。i7-13700KF这个KF后缀的意思是代表着可以超频但是没有核显，意思就是要单独配散热器和独立显卡，这也就导致你是不可能在电脑上开机显示画面的，那更别提玩游戏了，如果你要买那种带核显能玩游戏的，就买i7-13700K，这个版本是有核显的。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5是什么解锁方式？

    屏下指纹解锁荣耀Magic 5使用的是屏下指纹解锁方式，有可能还是超声波指纹解锁。上一代的Macgic 4支持屏下指纹解锁和2D人脸解锁，这一代Magic 5预计解锁方式是一样的，但会升级到超声波屏下指纹解锁，这种解锁方式更安全，速度反应也会更快。

    荣耀Magic 5

  • i7-13700KF不装显卡能开机吗？

    不能。i7-13700KF是没有核显的，因为F就代表着没有自带核显，所以你连显卡都没有，怎么可能可以开机有画面显示呢?如果想要有核显的CPU，就得买不带F的处理器版本，比如i7-13700K。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5有双微信吗？

    有荣耀Magic 5可以开启双微信。具体的开启方法是：在手机设置菜单中点击【应用】——点击进入【应用分身】——打开【微信】右侧的开关，等桌面上显示已经分身即可。

    荣耀Magic 5

  • i7-13700KF配什么内存条？

    DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。不超频的朋友，就按照官方给的数据来配就好了，i7-13700KF支持最高DDR5-5600MT/s和DDR4-3200MT/s，那么你的内存条就选择这个范围之内的就可以，按照自己的经济实力和需求去买内存条，很容易选择了，选确定是要买DDR5还是DDR4，之后选择频率就好了。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5有3.5mm耳机孔吗？

    没有荣耀Magic 5没有3.5mm耳机孔，它的耳机接口是Type-C，当然也可以使用无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了3.5mm耳机孔，取而代之的是Type-C，也是和充电接口共用一个接口，这么做的好处是提高了接口数量，提升防水防尘能力，省出更多手机内部空间，缺点是充电的时候无法使用耳机听歌，如果使用无线蓝牙耳机就不会受影响。

    荣耀Magic 5

  • 英特尔13代CPU兼容哪些主板插槽？

    LGA1700。第12代英特尔® 台式机处理器 和第13代英特尔® 台式机处理器使用 LGA1700插槽，并且需要基于英特尔®600系列台式机芯片组或英特尔®700系列台式机芯片组的主板。这些处理器不向后兼容基于 英特尔®500系列台式机芯片组、英特尔®400系列台式机芯片组、英特尔®300系列芯片组、英特尔®200系列芯片组和英特尔®100系列芯片组的主板。同样，第11代、第10代、第9代、第8代、第7代、第6代英特尔® 台式机处理器与英特尔®600系列台式机芯片组或英特尔®700系列台式机芯片组不兼容。第13代英特尔® 台式机处理器支持 DDR5-5600MHz 和 DDR4-3200MHz 速度。第12代英特尔® 台式机处理器支持 DDR5-4800MHz 和 DDR4-3200MHz 速度。

    i7-13700KF i5-13600KF

  • 荣耀Magic 5有隐私通话功能吗？

    预计有荣耀Magic 5预计会有隐私通话功能。实际上在Magic 4 Pro上就已经支持了隐私通话功能，具体的操作方法是：进入辅助功能只能隐私通话，确认智能隐私通话开关打开，通话时，调低通话音量，直到音量条变绿，表示已进入此模式。

    荣耀Magic 5

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM